Buscan privatización de parque Quistococha

Se espera atraer inversionistas en Expo Amazónica

Con la finalidad de conseguir financiamiento para la reparación de las jaulas y demás ambientes de todo el parque zoológico “Quistococha”, las autoridades vienen ofertando el mismo en la Expo Amazónica 2019 a fin de captar el interés de inversionistas.

Felipe Rodas Clausi, jefe del Parque Zoológico Quistococha, informó que estarán mostrando los atractivos del parque a través de vídeos y folletos que se estarán entregando a todos los que visiten el stand en la mencionada feria, poniendo enfoque en los animales y la riqueza en fauna que posee este centro turístico de gran importancia en nuestra ciudad.

“Se necesita una inyección económica para mejorar Quistococha. Las jaulas, hace más de 30 años, no han sido cambiadas, pero si se han estado reforzándolas, actualmente no existe riesgo alguno; pero, las mejoras siempre son necesarias, por eso se espera que en esta feria se pueda captar el interés de empresarios inversionistas que quieran apostar por Quistococha”, expresó el funcionario.

Asimismo, Rodas detalló que de no haber inversionistas interesados hasta el final de la Expo Amazónica, continuarán insistiendo al gobierno regional y central respaldo económico para mejorar las condiciones en las que se encuentra el parque. (R. Graicht)