Luis Ampuero, del Centro Emergencia Mujer con la actividad “Hombres por la Igualdad”.

“Necesitamos hombres aliados estratégicos”.

“Nuestra sociedad necesita que nos involucremos en este trabajo preventivo contra la violencia hacia la mujer”.

La actividad “Hombres por la Igualdad” del Centro Emergencia Mujer de Iquitos-CEM, cada vez va concitando más la atención de diversos públicos que asimilan la gran importancia de lograr la participación de los hombres en el proceso de lograr la disminución de la violencia familiar, en especial el ejercido en contra de las mujeres.

“Nosotros nos encontramos permanentemente en el accionar diario, en la búsqueda de poder llegar a más población masculina, poder llegar a más instituciones, a más personas que sean capaces de decir sí nosotros también estamos presentes y queremos que nos involucren en el trabajo de Hombres por la Igualdad”, señaló Luis Ampuero, responsable de la actividad del Centro Emergencia Mujer.

Desde este año vienen realizando varias reuniones en entidades públicas y también pueden programar las charlas en las instituciones públicas o privadas que lo soliciten. “Nuestra sociedad necesita que todos y todas nos involucremos en este trabajo preventivo contra la violencia hacia la mujer”.

Ampuero, reiteró: “Estamos gustosos de atender a los interesados solamente con una llamada para coordinar, podemos nosotros irnos a su institución, a su población, y poder informarles de qué trata esta hermosa actividad denominada Hombres por la Igualdad”.

Acotó: “Sabemos y estamos seguros que no es fácil el camino, pero necesitamos de hombres aliados estratégicos. Hombres que sean capaces de decir, si alguna vez he cometido un tema de violencia, hasta acá nomás ha sido, o si alguna vez he intentado ser violento, hasta acá nomás he sido”.

Explicó: “Estos espacios son para reflexionar, trabajamos desde el yo personal, trabajamos desde la persona propiamente dicha. Trabajamos desde cuánto afecta la violencia a mi paternalidad, cuánto afecta la violencia a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, y a todo miembro de la familia”.

Finalizó: “Cuando un papá y mamá están mal todo va mal en la casa, pero cuando papá y mamá asumen responsablemente toda las tareas, todas las responsabilidades, crece, va para adelante”.

(Diana López M.)