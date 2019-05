Buena alternativa

El tema de dotar de luz y energía artificial a todas las familias de Loreto y también que sea lo suficiente para que mueva la industria regional, es una meta que hasta ahora no se ha cumplido por diversos factores.

En una reciente reunión donde estuvo la viceministra de Energía y el gobernador de Loreto, trató sobre las alternativas para el desarrollo energético de Iquitos y Loreto, se habló de la energía fotovoltaica, a través de paneles solares, presentado por el Ministerio de Energía y Minas, aunque falta conocer más sobre los estudios realizados.

Esta forma de generar energía ya se viene experimentando en varios poblados de la región como en localidades del distrito del Napo y otras por el río Ucayali. También albergues turísticos la utilizan, incluso un céntrico hotel de lujo de Iquitos se sirve en parte de la energía solar.

Por eso nos parece clave entender que se pueden tener varias opciones, las mismas que se pueden utilizar de forma paralela. Así tenemos el sistema con paneles solares, la hidroeléctrica y el tendido eléctrico. Se podría alternar dependiendo del uso que le demos.

Hay experiencias de solo alumbrado público con energía fotovoltaica (solar), o en el interior de los domicilios, mientras que para el uso de artefactos podría verse las otras opciones, incluso para el desarrollo de la industria. Por qué no adecuarnos a las posibilidades y aminorar costos de un servicio encarecido en demasía.

Es decir, que los paneles solares irían como una segunda opción, “no como la principal generadora”, tal como comentó el empresario Ricardo Boria. Otra opinión vino del actual presidente de la Cámara de Comercio, Mario Ríos, quien dijo que la calidad de la radiación en Loreto no es estable todo el tiempo.

Se trata de un buen tema que tiene que ser abierto a más opiniones y sugerencias, y no solamente en un grupo reducido, que si bien se dan valiosos aportes, es fundamental que lo social, lo político y lo técnico vayan de la mano, para decisiones acertadas.

Es posible tener el servicio de forma combinada y aminorar costos y si uno falla queda el otro. Algo así como tener agua de Sedaloreto, un pozo artesiano de líquido del subsuelo y un tanque para juntar agua de lluvia. Asegurado el abastecimiento. Esperamos funcione la toma de decisiones desde el gobierno central y no sigan pensando eternamente.