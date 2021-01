Bomberos rescatan a can que cayó al desagüe

Buzón de alcantarilla no contaba con ninguna tapa



Al promediar la medianoche de ayer, los vecinos de la calle 15 de Agosto, en la ciudad de Yurimaguas, fueron despertados por los incesantes ladridos de un pequeño perrito que no llegaría ni al año de edad, el mismo que cayó al desagüe y gritaba por auxilio.

Fue uno de los vecinos del lugar, que, al escuchar que el animal no dejaba de ladrar salió a ver qué es lo que ocurría, encontrándose con que el animal estaba al interior del desagüe tras caer de una considerable altura desde un buzón sin tapa.

Aunque al principio, los vecinos intentaron rescatar por cuenta por al can, no pudieron hacerlo, es así que llamaron a los bomberos, quienes pese a la hora acudieron al llamado de auxilio de los ciudadanos.

Tras un paciente trabajo y varias horas, los hombres de rojo lograron retirar al perrito del desagüe, por fortuna no presentaba ninguna fractura o lesión considerable.

El can terminó siendo bautizado como “Moisés” y fue adoptado por el vecino que escucho sus ladridos en horas de la madrugada. (R. Graicht)