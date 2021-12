Siniestro ocurrió en el cuarto piso de una vivienda

El miedo se había apoderado de las familias que viven por los alrededores de una vivienda, ubicada en la calle Brasil cuadra 9, distrito de Iquitos. Los pobladores de la zona observaron el humo que salía por las ventanas del cuarto piso de este inmueble. Al parecer, en dicho lugar no se encontraba persona alguna.

Los vecinos de inmediato llamaron a la compañía de bomberos. Minutos después se hizo presente una móvil de los hombres de rojo, los mismos, que actuaron de inmediato y subieron hasta el cuarto piso para tratar de controlar el fuego.

Se conoció que dicho siniestro habría sido provocado por un corto circuito. Algunas prendas de vestir, cuadernos, papeles, zapatos, entre otras cosas fueron devoradas por el fuego.

El incendio fue controlado por los bomberos, quienes solicitaron a los propietarios revisar las conexiones eléctricas y de los artefactos electrodomésticos. Afortunadamente no se registraron daños personales. (C. Ampuero)