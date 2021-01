Bloquean carretera Zungarococha

Por presunta contaminación de la quebrada de Corrientillo



Un grupo de pobladores que viven en el comité 5, en el eje carretero de Zungarococha, bloquearon esta vía en señal de protesta. Los manifestantes quemaron llantas y colocaron horcones y tranqueras para impedir el pase de vehículos mayores y menores.

El motivo de esta medida de lucha fue la de exigir al administrador de la empresa “La Chacra” que solucione la presunta contaminación de las aguas de la quebrada de Corrientillo. Los vecinos indicaron que desde hace unas semanas los peces se vienen muriendo a consecuencia de sustancias químicas altamente venenosas.

Señalaron también que les es imposible bañarse en la quebrada debido a que se percibe un olor insoportable y contaminante.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades ambientales, llámese policía de medio ambiente, entre otras instituciones del rubro para que vayan al lugar y constaten los hechos.

“No es posible que contaminen el agua de esta quebrada, nosotros vivimos de ellos, con este problema los bañistas no podrán venir. El olor es insoportable, es como si nos hubiéramos bañado con guano y aquí la responsabilidad le cae al administrador de esta empresa La Chacra. Hemos hecho un seguimiento y nos hemos dado con la sorpresa que el inicio de esta contaminación se origina desde este lugar. Exigimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto”, dijo una de las pobladoras.

Los vecinos sostuvieron que de no haber una solución a sus demandas, no descartan tomar medidas radicales.

(C. Ampuero)