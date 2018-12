• Comunidades nativas amenazan tomar lote petrolero y exigen presencia de presidente Vizcarra

Respecto a la protesta de la comunidad Chapis, la última información que llegó a nuestra sala de redacción fue ayer cerca de las 6 de la tarde, que un grupo de manifestantes indígenas tomaron la la carretera Saramiriza-Bagua, como medida radical de protesta. Señalaron que necesitan una mesa de diálogo urgente y la presencia del presidente Martín Vizcarra para deponer su acción de lucha.

Más de un centenar perteneciente a la etnia Awajun, de la comunidad Chapis, llegó hasta las instalaciones de la estación 5 de Petroperú, ubicado en la zona de Saramiriza, en el distrito de Manseriche, Provincia del Datem del Marañón, con la intención de tomar sus instalaciones.

Esta contundente protesta se inició a la media noche de ayer. Los miembros de la comunidad nativa Chapis marcharon con lanzas en manos hasta los alrededores de esta estación, con la finalidad de llamar la atención de las autoridades para que resuelvan el problema que tienen en esta localidad, como que no hay respuesta oportuna de la contaminación de las aguas por los derrames de petróleo.

El pueblo Awajun, solicita la presencia del presidente Vizcarra, ya que el premier César Villanueva no tomó decisiones a favor del pueblo.

Los protestantes indicaron que se firmaron varias actas, de las cuales poco o nada les interesó y nadie dio respuesta para su atención. Manifestaron que quieren diálogos en su comunidad y no en Lima. La Estación 5, es el escenario de un diálogo intercultural y de respeto por la vida.

Ente tanto, esta estación petrolera viene siendo resguardada en la parte interior por personal de la Policía Nacional del Perú; sin embargo, los manifestantes no descartan tomar dicho lote petrolero, como medida radical de protesta.

