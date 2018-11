“En el Perú se habla con mucha facilidad de persecución política y polarización, y se ha vuelto un deporte nacional el blindar a determinados personajes. Más allá de ello, los analistas afirman que las reformas política y judicial son necesarias para el crecimiento y el desarrollo del país, y que el ruido de la corrupción retrasa la lucha contra la pobreza”. Dice Estefanía Chau, en una nota respecto a la política y economía nacional, en la Agencia Andina.

Hace mención a que el presidente del Dorado Investments, Melvin Escudero, señaló que las reformas presentadas por el Ejecutivo son necesarias para acabar con el ruido político y retomar el crecimiento del país.

Esas reformas son trascendentales para fortalecer la institucionalidad del país y constituir un Gobierno predecible, sin embargo, es ineludible contar con una agenda prioritaria que contengas estas reformas y otros lineamientos más.

“Son positivas y los cambios son importantes, no obstante, necesitamos avanzar mucho más y plantear más cambios, pues nos encontramos en una senda de institucionalización política que requiere restructuraciones importantes para los próximo 15 años”, manifestó Escudero.

En ese sentido, indicó que debemos apoyar el próximo referéndum, el mismo que es una oportunidad para que el Gobierno salga fortalecido y se convierta en el inicio de un trabajo en la agenda prioritaria.

El economista remarcó que si reducimos el ruido político y de otra índole se acelerará el crecimiento del país. Aunque ahora no nos veamos mayormente afectados en gran medida en lo económico, por la coyuntura, los pobres son los más perjudicados.

En esa misma línea, refirió que la incertidumbre tiene un impacto dentro del aparato productivo nacional. “En el Perú, lamentablemente esto es una constante, porque hemos tenido varios episodios de crisis política desde que inició este Gobierno en el 2016 y hasta la fecha muchos proyectos se han paralizado, en particular las Asociaciones Público Privadas – APP”, remarcó.

“Más allá del ruido, o proceso judicial que vivimos, somos un país con una sólida fortaleza fiscal que este año nos permitirá crecer alrededor de 4%”, estimó Escudero…Habrá que ver el resultado del referéndum y cómo se acomodan las piezas políticas para favorecer la gobernabilidad”, indicó. Todos y todas en el país esperamos ese necesario equilibrio.