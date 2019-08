Con todo y sobre todo por los emprendedores con diferentes capitales y los esfuerzos desplegados para ponerlos en vitrina, en el ojo regional, nacional e internacional, Bienvenida Expo Amazónica 2019.

La idea de ir recuperando la economía a través de proyectos de los emprendedores va ligada a un proceso donde no solamente está la voluntad del emprendedor, ellos y ellas lo saben, y lo reclaman.

Casi todo lo que han logrado es gracias al esfuerzo individual y también en los últimos años se están reforzando las asociaciones, cooperativas y otras formas de organización que le van dando vida a proyectos económicos.

El entusiasmo es grande y ese es un punto enorme a nuestro favor. Se vienen dando pasos para el mejoramiento de los productos, desde el momento de la producción de la materia prima.

Si queremos, como es la mayor expectativa sacar el producto a otras naciones del mundo donde hay capacidad de compra enorme, tenemos que cumplir con la exigencias que ellos tienen, si no, nuestro producto se varará.

Queremos el éxito de todos los emprendedores, por lo que pensamos que el Estado a través de sus diversos programas sociales debe diversificar el mercado comprando productos en todas las regiones, y no centrarse sus compras en grandes empresas limeñas y de otras pocas ciudades que monopolizan disimuladamente sus ventas.

Los expertos saben que eso se maneja así, pero no tienen el poder político para cambiar las cosas y los que están en el poder político tendrían acuerdos con estas grandes empresas que ni siquiera reinvierten en el país. Esto tiene que cambiar.

Tenemos los suficientes recursos naturales para transformar y negociar, el grave problema es que tenemos siempre pésimos negociadores en el gobierno, que como ya vimos en el tema Odebrecht primero pensaron en llenar sus bolsillos ilícitamente y firman contratos en contra de los intereses nacionales.

La Expo Amazónica debe marcar la diferencia y gestionar las condiciones normativas, la promoción y captación de mercados, ante un gobierno central que se auto asfixia y nos arrastra a todos y todas.