Beneficencia tendrá su propia planta de agua tratada

Esperan que ciudadanos apoyen en la compra que servirá para mejorar centros de atención social.



Así lo dio a conocer el bachiller en ingeniería forestal, Víctor Raúl Díaz de Oliveira. Antes de dar esa buena noticia, se le preguntó sobre si era legal que un bachiller ocupe un asiento en el directorio ya que la Ley 1411 señalaría que tienen que contar con un título profesional.

“No dice que debe tener un título, dice contar con carrera profesional concluida. No menciona eso, por eso no tengo problemas” respondió.

¿Y qué aportes está haciendo ahora el directorio?

-Se ha creado una nueva planta de agua tratada para la venta a los ciudadanos y así generar ingresos para dar mayor soporte a los servicios del centro del adulto mayor y ayuda a los más necesitados.

Felizmente en la segunda ola no hubo fallecidos en el centro del adulto mayor, todos ya estaban bien protegidos con la vacuna, el personal igualmente.

Igual se vienen mejorando las casas de la beneficencia para alquilar algunas que han sido dejadas. Muchos salieron por problemas con sus pagos.