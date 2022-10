En todo caso, los responsables de algunas áreas de esa institución.



Hace unos días este medio de comunicación presentó una nota de la Beneficencia Pública sobre varios aspectos negativos. Un punto fue la lista de deudores por casas alquiladas en la quinta Ricardo Palma. Como el centro médico que debe más de 300 mil soles, pero por estar inmerso en proceso judicial, no honra su compromiso ante la institución afectada.

Otra persona mencionada por deuda fue la señora María del Pilar Rúas Souza. Ella a través de su abogado hizo llegar sendos documentos explicando su posición. Si bien es cierto es deudora, también es agraviada, señala debido a que ha hecho una inversión significativa para la mejora de la vivienda donde habita.

Llama la atención que al asesor legal de la BI no le interese asistir a ninguna conciliación, a las que fue invitado para tratar de resolver el entrampamiento entre el alquiler y pago de mejoras hechas en la casa, que ascenderían a 39 mil 675 soles.

Entre los hechos que dieron lugar al conflicto la señora Rúas, dice textualmente: “Con la anuencia del ex gerente general de la gestión anterior y con conocimiento del responsable de los inmuebles (Zumaeta Vela), procedí a realizar las mejoras en el inmueble ubicado en la Urb. Quinta Ricardo Palma 25-D, toda vez que dicho inmueble se encontraba en estado de inhabitabilidad, razón por la cual invertí en las mejoras del inmueble en cuestión con la condición de que el monto gastado en las mejoras sería reconocido en su totalidad como pago de la merced conductiva correspondiente.

Que, ante la remoción del ex gerente general y el responsable de los inmuebles, consecuentemente la llegada de nuevos funcionarios que no dieron solución a mi caso, me vi en la necesidad de presentar, con fecha 25 de octubre de 2021, una solicitud de inspección ocular y reconocimiento de la inversión realizada en las mejoras por la suma de 39 mil 675 soles.

Que se ha cumplido con requerir el pago de las mejoras mediante carta notarial, de fecha 22 de agosto de 2022, debidamente diligenciada por la Notaria Santiago Cárdenas Villacorta” puntualiza Rúas.

Pretensión: “Que la sociedad cumpla con pagarme o reconocerme administrativamente las mejoras en la suma total de 39 mil 675 soles, en ese sentido, la materia a conciliar el pago de mejoras” suscribe.

El problema ha sido expuesto, ahora depende únicamente de resolverlo a través de los abogados correspondientes. Se espera que la nueva gestión de la municipalidad de Maynas, que es quien ve en estos tiempos la situación de la Beneficencia Iquitos, tenga mayor cuidado en cuanto a la administración de sus bienes para que no se vuelvan a repetir este tipo de conflictos.