Beneficencia afrontó pandemia con presupuesto netamente de la institución

Indican que incluso enviaron un oficio al ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, pero no tuvieron eco.

Directorio fue invitado a sesión del concejo de regidores de la municipalidad de Maynas, para que exponga de estado situacional de la Beneficencia.

El pedido de su presencia en sesión, fue hecha por el regidor George Mera Panduro. La presidenta del directorio, Abog. Lilia Reyes, asistió con el gerente general (e) y exjefe de ONPE; Juan Pío Flores, y otra integrante más.

“En primer lugar quiero agradecer al alcalde Francisco Sanjurjo Dávila, por la deferencia y designación para representarle en nombre de la municipalidad provincial de Maynas. Estoy acá para informar la realidad de la sociedad de beneficencia de tal manera que no haya confusión en lo que son sus funciones y competencias que tenemos”, dijo la Abog. Lilia Reyes.

A continuación, resumió lo que era el marco normativo de la sociedad de Beneficencia. Trató de explicar la situación económica financiera de la institución, de cómo han tratado el tema covid, y su plan de trabajo proyectado.

“La sociedad de beneficencia actualmente es persona jurídica de derecho público interno, que cuenta con autonomía administrativa, económica y financiera. No se encuentra en la estructura orgánica de ninguna entidad. Su presupuesto no es un presupuesto público, no somos parte de la administración pública.

El marco rector es el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables. Nos regimos por la ley general de sociedades, así como el código civil. Para Comprar bienes y servicios, para realizar obras ya no es por la Ley de Contrataciones del Estado, sino por el Código Civil.

La tarea es brindar servicios de protección social, negocios y gastos administrativos. Contamos con el centro del adulto mayor, Serfin, vigilancia (cementerio general), recursos humanos, mantener los locales, agua, luz, teléfono, alimentos (asilo), limpieza.

Hay gastos administrativos donde están las dietas, luz, agua, servicios, gerencia, asesores legales, administrativos, recursos humanos y secretaría. ¿Cómo están conformados los miembros del Directorio? Un representante del gobierno regional, dos del gobierno local (municipalidad) y dos miembros del ministerio de la mujer, actualmente hay uno, falta por designar al otro. La presidenta propone y los miembros del directorio aprueban la designación de cargos de confianza.

En cuanto a la situación financiera de la Beneficencia, puedo decir que existe un balance en activos de 4 millones 380 mil en el año 2018. En el 2019 de 4 millones 359 mil soles. Pasivos corrientes en el 2019 de 3 millones 723 mil soles. Y en el 2018 de 3 millones 745 mil soles. En el 2019 un total de 23 millones 314 mil soles. 2018, un monto de 23 millones 156 mil soles. Eso que parece bastante, está todo en lo que es la cartera pesada y cobros por hacer, así como el tema de los inmuebles.

En el 2020, más con el marco de emergencia nacional, hay déficit, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible para salir adelante. Todas las ideas que tenemos como miembros del directorio y al contar con la confianza que nos ha dado el alcalde de poder representarlo, queremos fortalecer esta institución y que las cosas mejoren.

Les dejaremos una carpeta de la presentación para que cualquier pregunta que quieran hacer. Como una suerte de transparencia, no escondemos nada como nuevo directorio”, agregando que en el tema del covid en el asilo de ancianos los felicitaron porque no murieron muchos.

“Acá teníamos 51 albergados de los cuales fallecieron 6 por covid y 3 de muerte natural. Cuando se conoció la noticia incluso nos llamaban de otras partes a felicitarnos, ya que en otros albergues morían varios adultos mayores. Se hicieron contrataciones para salir adelante. Todo fue con recursos propios de la institución, enviamos un oficio al ministerio de la mujer, pero no hubo respuesta”, expuso.

(Aunque recordando los acontecimientos de esos momentos críticos, no hay que olvidar que el ex director de Diresa Percy Minaya, les llevó un respaldo grande. Así como el empresario Tato Barcia, entre otros).

SU PLAN DE TRABAJO PROYECTADO.

“Se tiene que generar negocios, actividades para tener ingresos y solventar gastos que tienen los centros. Está en proyecto la creación de un albergue privado para adultos mayores, que pasen ahí el día y luego los recogen. Impulsar la fábrica de agua, construir más nichos. Se contaba con 300 nichos, actualmente quedan pocos, se necesitan más.

Se necesita comprar un terreno para un nuevo cementerio. Adquirir una minivan y una carroza, pero esta última tiene un precio de casi 150 mil soles. Tuvimos un ingreso sustancia en la pandemia covid, se está viendo la adquisición. Se recuperará el centro de salud y la farmacia que lo alquilaron, ahí se ha hecho un mal negocio, que se está investigando”, concluyó.