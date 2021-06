Bellavista Nanay con descuido grande en pleno día de San Pedro

Autoridades municipales ahora le echan la culpa a la obra del gobierno regional.



Lo que no es creíble, puesto que siempre en San Pedro y cuando no es San pedro, Bellavista Nanay ha estado descuidado por las autoridades municipales de turno. Lo único que hacían para la fecha especial era pintar la plaza y también dar un retoque a la casona donde expenden comidas.

Nunca se han preocupado por hacer un desfogue de los desagües a una poza de oxidación o algo que se le parezca para que éstos no estén “a flor de piel” volviendo pestilente la zona por donde se transita hasta llegar a la orilla del río. Nada.

Y eso que muchos productos son vendidos al ras del suelo porque no hay mayor espacio para mesas o donde puedan exponer y así los clientes ocasionales puedan comprarles. De los bares ni hablar, un “chapo” de músicas invade todo el lugar.

Por estos días, con la vaciante, los puentes peatonales levantados con maderas han quedado inservibles y ni así a la municipalidad le provoca mandar a una cuadrilla de hombres a retirarlos del lugar. Una dejadez espantosa, como si ya estuvieran en el último año de su gestión.

Lo bueno es que muchas de las vendedoras, por lo general las que expenden potajes y frutos regionales, sí se preocupan por mantener un poco mejor su espacio de venta para ofrecer a los clientes.

Hoy la obra de la futura “Marina Turística” está empezando, el cartel señala que construirá el “Consorcio Bellavista” a un monto de casi 80 millones de soles, en más de 700 días. Si se hace una comparación entre el colegio “Rosa Agustina” que tiene un costo de 34 millones de soles, con la de Bellavista que le dobla y un poco más; entonces todos los que vivimos en esta ciudad debemos esperar que la obra ofrecida sea imponente.

Mucho más que el colegio Rosa Agustina y con todos sus servicios básicos, así como facilidades en el desplazamiento de los vehículos y peatones que llegan hasta esa zona. Por lo que ahora se desconoce, es si el consorcio responsable ha pensado en indemnizar a todos los que viven y trabajan en ese espacio, por los días de pérdida que tendrán. Y para irse a reubicar a otro lugar mientras dure la obra.

¿O seguirán el mal ejemplo del ex alcalde de Punchana Euler Hernández? Quien permitió que la constructora que hizo el puente “Glenda Freitas”, no les pague los 10 mil soles que les tocaba a cada uno de los 51 moradores del lugar para que se reubiquen en otro espacio o fortalezcan sus casas llevándolas un poco más atrás de donde se ejecutó la obra. Hubo un presupuesto de 510 mil soles, pero no les dieron ni un sol. Abusivos.