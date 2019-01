Alcalde Gerson Lecca se reunió con representantes del Ministerio Público

Se tomará acciones conjuntas para solucionar la problemática del comercio ambulatorio

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Belén, Gerson Lecca, recibió la visita de representantes del Ministerio Público y Fiscalía de la Nación, a fin de tomar acciones conjuntas para dar solución a la problemática del comercio ambulatorio en la jurisdicción del distrito, puesto que la informalidad representa un peligro latente.

La fiscal provincial de la 2da Fiscalía de Prevención del Delito, Leslie Díaz Guerra, acudió junto a demás representantes al despacho de Alcaldía, para hacerle llegar su preocupación frente al tema del comercio ambulatorio, y la negatividad de la anterior gestión para dar una solución conjunta.

La fiscal provincial señaló que hay diversos informes emitidos por la PNP, bomberos, Electro Oriente, Defensa Civil y otras instituciones sobre los riesgos que representa el comercio informal en Belén; además, agregó que ello genera inseguridad e insalubridad, siendo un peligro latente al que no pueden ser ajenos.

El burgomaestre mencionó que esta labor no será de manera inmediata, puesto que muchas familias viven de ello; sin embargo, se debe respetar el ordenamiento del comercio en el distrito, resaltando que será importante el trabajo entre ambas partes, y que, además, se tocarán las puertas de otras instituciones para el trabajo a desarrollar, “No vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana, hay muchas familias que viven del trabajo diario, y vamos a buscar la forma de llegar a un acuerdo entre ambas partes, y es bueno saber que no estamos solos, que hay otras instituciones que se preocupan por dar solución a este problema que aqueja desde años”, indició Gerson Lecca.

Finalmente, entre ambas partes llegaron a primeros acuerdos que se pondrán en marcha en las siguientes semanas; por parte del Ministerio Público, se brindó un plan de trabajo que será evaluado por los encargados de la institución edil; asimismo, el alcalde señaló que la Municipalidad de Belén ya está trabajando en el tema, teniendo como primer objetivo el empadronamiento de los comerciantes, para saber el total de trabajadores, y posteriormente se evaluará dicho plan para verificar las acciones a tomar, coordinando con las instituciones competentes para iniciar con la ejecución.