No pueden estudiar. El olor es insoportable y ya no saben qué hacer con las moscas y roedores que han invadido las instalaciones de la IEI Nº 529 “San José”, ubicada en la calle Putumayo cuadra 25, en el distrito de Iquitos.

Los padres de familias y profesoras del jardincito manifestaron que todo el tiempo la gente llega hasta las esquinas del jardín para arrojar su basura, “a pesar que nosotros siempre hacemos campañas pidiendo que no dejen su basura ahí, no entienden, pedimos apoyo al municipio y alguna vez mandaron a cuidar uno o dos días, y de ahí se olvidaron; la contaminación es demasiada y cada vez es peor, los más afectados son nuestros niñitos”, dijo una profesora.

Ante esta situación, los padres de familia señalaron que estarían organizándose para realizar una protesta y salir en contra de los vecinos que dejan sus desperdicios en dicho lugar. “A la persona que veamos arrojando basura en este lugar, vamos a ubicar su casa y allí vamos a ir a dejarla, para ver si les gustar vivir con la cochinada. No es justo que nuestros hijos estén en el jardín oliendo la putrefacción y exponiéndose a enfermedades; no es la primera vez que pasa esto, pedimos a los vecinos a ser más limpios y al municipio a recoger los desperdicios”, refirió una madre de familia.

(C. Ampuero)