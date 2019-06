¡Basta ya de jugar tremendamente con la vida de los pacientes del hospital regional!

Director del nosocomio Galo Gastelú Arévalo, mañana tiene que declarar ante la fiscalía de prevención del delito.

Por no haberse enviado hace meses las muestras de pacientes oncológicos a Lima para ver las características del cáncer que los aqueja.

Ya que a partir de los resultados en el centro oncológico deciden qué tipo y cuántas quimioterapias o radioterapias darles.

Ya basta de tanta dejadez frente a la salud de los loretanos con escasos recursos económicos, de quienes muchos piensan que pueden morir como “animalitos” en sus casas debido a que no pueden seguir con el tratamiento adecuado después de haber sido cogidos por las tenazas del cáncer. Ya basta señor gobernador de esperar 15 días para hacer los cambios urgentes y necesarios en la dirección que no ha demostrado la idoneidad que usted y la población humilde, esperaba.

Ya basta, autoridad de salud, de darle su respaldo a un director que por encima tiene la soberbia en vez de la sabiduría que da el conocimiento, ya basta por el bien de ustedes, puesto que la fiscal de prevención del delito Dra. Lesly Díaz, ha visado el hospital y se ha quedado “pasmada” de ver lo que pasa ahí. Ha citado este viernes al director Galo Gastelú, a fin que aclare lo que pasa con las muestras de los pacientes con cáncer que están ahí olvidadas desde enero 2019.

De no responder adecuadamente y no tomar acciones concretas, ella misma estará elevando la denuncia inicial a la fiscalía penal de turno por venir exponiendo inmisericordemente la vida de tantos pacientes con cáncer que necesitan que esos tejidos vayan a Lima y desde allá les digan qué características tiene su cáncer, para que acá en el centro oncológico les puedan brindar el tratamiento adecuado. Preocúpense y dejen de pensar que todo se hace por asuntos políticos, la vida no tiene nada que ver con la politiquería.

Sobre el tema, se entrevistó al doctor Renzo López Liñán, quien está a cargo del servicio de anatomía patológica del hospital regional, donde la fiscalía de prevención del delito encontró como 18 muestras (según fiscal Lesly Díaz) sin que hayan sido enviadas a Lima desde hace meses para el estudio especializado correspondiente.

“En el hospital con las justas se diagnostica si un paciente tiene cáncer o no tiene cáncer, nada más. Ahora para dar tratamiento como ya tenemos un centro oncológico, se necesita conocer las características de ese cáncer y para eso se necesita contar con un análisis que se llama Inmunohistoquímica que en Loreto nadie lo hace ni de forma privada, ni pública.

Tenemos que enviar a Lima al INEN o el hospital Loayza, u otros lugares privados. Ellos mandan los resultados para que la oncóloga pueda decidir cuántas y cuáles quimioterapias o radioterapias dar a los pacientes. En el laboratorio de acá con las justas se dice si es o no es cáncer. Más allá de todo esto, no está implementado, no tiene ni personal capacitado en ese tema.

Entonces desde el año pasado se ha estado tercerizando el servicio. Las láminas con las muestras se envían a Lima y de ahí a un laboratorio privado que nos dice cuáles son las características de ese cáncer para que den tratamiento adecuado. Ese proceso lo estábamos haciendo a través de un médico de apellido García, y ahora con la gestión presente se ha decidido cambiar, no sé, hasta ahora no nos comunican. Por eso las láminas están ahí almacenadas en el departamento de Anatomía Patológica y no se están procesando esas pruebas”, expresó López.

(Al parecer, al médico García le estarían debiendo algo de 2,700 soles. ¿Y cómo hay 30 mil soles para hacer un techo que va del departamento de Psiquiatría a Infectología y no hay para pagar a un médico que es vital en el tratamiento de cáncer? No se puede permitir tamaña irresponsabilidad).

Agregó: “Existen unas 8 pruebas ahí pendientes de su procesamiento (según la fiscal de prevención eran 18). Oncología debe haber mandado más pruebas, pero lastimosamente nuestro servicio no tiene ni secretaria, la tecnóloga debe hacer las veces de secretaria. Había un joven que ya laboraba acá 3 años y conocía ampliamente el sistema para ver los resultados y lo acaban de sacar de ahí, le indicaron que no necesitaban de sus servicios. Entonces, hasta la entrega de los resultados se van retrasando porque no hay personal. No se nos da un abastecimiento adecuado y no colocan a personal calificado para que entregue los resultados prontamente a los pacientes. Contamos con un computador antiguo que recién lo han arreglado ayer, y seguro dentro de poco se volverá a malograr.

Todo lo que es cáncer debe ser bien planificado, se ha dado a conocer al sub director del hospital, que antes fue planificador del nosocomio, pero no han mejorado las cosas, diría que han empeorado, tenemos una serie de falencias y escasez. No se planifica el crecimiento, el desarrollo, el área de diagnóstico también tiene que ser potenciado y parece que se han olvidado de eso. Los problemas en el área delicada mencionada son grandes y deben ser solucionados por el director, si no puede hacerlo, pues que la cierre”, concluyó el Dr. Renzo López Liñán.

(Luz Marina Herrera).