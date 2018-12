Mencionó el alcalde electo del distrito de “Fernando Lores”.

Fue lo prometido por el Prof. José Ruiz Ruiz, quien asumirá el cargo de alcalde de ese distrito desde el uno de enero 2019. Cargo municipal que por ahora aún tiene Josué Vásquez Rengifo. También se le preguntó sobre la deforestación en la zona de Tamshiyacu.

“Entendemos que la empresa Cacao Perú Norte, deforestó varias hectáreas y ha plantado el cacao. Pero ellos saben que únicamente se permite sembrar en esa zona y que ya no se deforeste más. Que trabajen en esa área y no aperturen más deforestación en nuestro distrito”, mencionó Ruiz.

¿Cuáles serán sus prioridades en ese distrito?

-Mejorar el agua y desagüe. Mejorar el sistema de desagüe que hasta ahora solo beneficia a un 20% de la población y un 80% no tiene el servicio. En cuanto al servicio de agua se tiene únicamente dos horas al día.

Los barrios y juntas vecinales no tienen servicio, hay que repotenciar la captación y distribución del servicio porque la mayoría no cuenta con el líquido elemento. Todos tienen que ser beneficiados.

Luz tenemos las 24 horas del día, nos proporciona Electro Oriente a través de motores propios.