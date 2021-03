Barristas provocan alboroto en velorio

Hecho ocurrió en el distrito de Punchana



El equipo de persuasión y disuasión del Serenazgo de Punchana, alertados mediante una llamada telefónica a la base central se constituyeron al asentamiento humano «Nuevo Versalles», donde un grupo de personas alteraban el orden público identificándose como barristas. Lo más lamentable, era que estos sujetos realizaban actos obscenos gritaban y buscaban pelea en los exteriores de una vivienda en donde se realiza un velorio.

En el lugar, los agentes del serenazgo en articulación con la PNP, lograron disuadir a los sujetos, asimismo, realizaron patrullaje táctico para evitar cualquier hecho de violencia de las barras delincuenciales que causan pánico en la población Punchanina.

Al parecer estos delincuentes no aprenden la lección. Continúan haciendo de las suyas. Buscan la manera de llamar la atención dándose entre otros delincuentes.

Los vecinos llamaron la atención de las autoridades qué les dijeron que tomen cartas en el asunto.

Manifestaron que ellos no quieren que se registre una muerte tal como sucedió en la avenida la participación, para que recién hagan algo por esta parte del distrito de Punchana.

“Si las autoridades no poner mano dura, va a suceder lo que pasó en avenida participación ,en donde tras un enfrentamiento, dejó como saldo un menor muerto. Nosotros vamos a tomar acciones con nuestras propias manos. Vamos hacer justicia popular si es que los serenos o la policía no actúan de inmediato”, dijo un vecino del sector.

Los serenos manifestaban que seguirán patrullando por esa zona, con el fin de brindar seguridad y bienestar a esta parte de la población.

(C. Ampuero)