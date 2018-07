Hace unas dos décadas eran unos cuantos, en ese tiempo ha extendido sus operaciones y adaptado sus formas de captación de víctimas. Primero en nuestra ciudad se escuchaba de la captación por la oferta laboral doméstica que ilusionaba principalmente a jovencitas de la zona rural.

Como se empezó a conocer todo era mentira y los captores pertenecían a bandas criminales de tratantes de personas, que una vez distantes con la víctima y éstas lejos de sus familiares, procedían con el secuestro de las mismas y someterlas a trabajos sexuales.

Sabemos en los últimos años que varias lograron escapar y en los casos más graves tuvieron que cambiarse de lugar de residencia, incluso de identidad como una forma de protegerse de sus captores criminales que las tenían amenazadas de muerte. Sus vidas nunca más volvieron a ser las mismas.

Lo triste de todos estos episodios es que hemos dejado que la red de tratantes crezca y se expanda por todo el país. No hubo una reacción inicial que permita exterminarlo de los registros de criminología. Lo peor es que se han fortalecido con las ganancias económicas que este acto ilícito genera y no tenemos la cantidad de personal y logística suficientes para perseguir este delito.

Y en el colmo de todo, varias víctimas han tenido que soportar que sus captores hayan sido librados de culpa tras procesos judiciales, donde por falta de pruebas quedaron en nada. Recordamos el caso de una joven de Tarapoto que vivía atemorizada, porque la amenaza contra su vida estaba latente. No sabemos que más fue de ella.

El punto crucial ahora es que esta modalidad criminal sigue operando, pese a que se han creado dependencias policiales contra la trata de personas, sus esfuerzos no logran acabar con esta mafia que trafica con la libertad de personas de todas las edades. Tengamos en cuenta que la trata por venta de órganos es lo más escalofriante que tenemos en la actualidad.

Este tema nos vuelve la mirada porque ayer la Policía Nacional del Perú rescató a siete mujeres víctimas del delito de trata de personas al ser explotadas laboral y sexualmente en Madre de Dios. También fueron capturadas cuatro personas que pertenecerían a la banda delincuencial “Los explotadores de La Pampa”.

Este operativo se realizó en el kilómetro 107 de la carretera interoceánica en la ciudad de Puerto Maldonado y fueron detenidos Virginia Orconi, Moisés Candia, Guido Condemayta, Maryluz Japa y Thalia Catachura, acusados de los delitos de secuestro, trata de personas y proxenetismo. Si bien es un logro policial y fiscal, tendrían que buscarse la manera de dar golpes mayores, porque se percibe que son muchos los tratantes y se sabe los lugares donde operan. Esperamos más resultados.