Banco de la Nación pasaría Fideicomiso (270 millones de soles) a Cofide para dar crédito al Gorel por 1,500 millones de soles

Gestiones se vienen adelantando en la capital, sin embargo, dicho pedido

primero tendría que pasar por el Consejo Regional de Loreto.

Y para ello sería importante que ya se den las sesiones de consejeros de manera presencial y no virtual como vienen siendo hasta la fecha, porque el tema necesita de un debate amplió puesto que la región estaría endosando como aval el Fideicomiso de 270 millones de soles a cambio que el MEF les permita un endeudamiento de 1,500 millones de soles.

La agencia bancaria a desembolsar los millones sería en primer término, el Banco de la Nación y de no concretarse ello, el gobierno regional quedaría libre para buscar otra agencia financiera privada. El gerente general del gobierno regional Manuel Noriega, explica el tema, que aún no se ha concretado, pero que está en camino.

“Ha habido cambios, modificaciones en proyectos inmersos en la Ley 30897 (Fideicomiso 270 millones de soles). Pero puedo asegurar que todas las inversiones están dentro del marco legal porque no podemos orientarlo a otro destino” mencionó.

Ustedes viajaron a la capital para solicitar mil millones de soles de crédito al MEF con el aval del Fideicomiso ¿qué les respondieron?

-Tuvimos una conversación con la dirección general de endeudamiento público para solicitar ese endeudamiento. El gobierno regional hace unos meses envió un oficio al Premier solicitando que nos permita el uso del fondo del Fideicomiso de la Ley 30897 (270 millones de soles) para ser orientado a la lucha contra el Covid, pero no nos contestaron, ni permitieron hacer ese uso.

Por eso el gobierno regional ha tenido que “raspar la olla” de sus diferentes programas y actividades para orientar a la pandemia. Ahora pedimos que el gobierno central no nos abandone en esta intención de reactivar la economía en Loreto.

Solicitamos 1,500 millones de soles, poder traer esos recursos para solucionar los problemas que tenemos, dar trabajo a la gente, dinamizar la economía. Y no son recursos del Tesoro Público, serían créditos devueltos con el aval del Fideicomiso. La dirección de endeudamiento nos ofreció todo el acompañamiento técnico necesario para coronar la expectativa. Hicimos llegar nuestro planteamiento al Banco de la Nación.

¿Se habla que ustedes quieren pasar ese fideicomiso (270 millones) a una entidad financiera privada por qué?

-No sé de dónde sale ese comentario. Lo que el Banco de la Nación nos ha pedido es que para poder canalizar con ellos el crédito (1,500 millones de soles) en el que están interesados; entonces ellos no pueden seguir administrando el Fideicomiso (270 millones) y entregarnos el crédito al mismo tiempo con el aval de ese Fideicomiso.

Por una cuestión interna nos han recomendado que se gestione el cambio del Fideicomiso a Cofide, que ya administra el otro de 30 millones de soles (se supone únicamente para mejorar aeropuertos de Loreto). Y con eso el Banco de la Nación nos podría canalizar ese flujo (de 1,500 millones). Estamos en gestiones, aun no podemos decir que ya nos han aprobado.

La próxima semana tenemos otra reunión con los representantes del Banco de la Nación. Nos pidieron que les demos una semana para que evalúen alternativas que nos quieren plantear, o sea, los plazos, tasas de interés y nosotros alcanzarles la cartera de proyectos que se está elaborando.

El Banco de la Nación tiene el flujo necesario. Cuando tuvimos la reunión con la dirección general de endeudamiento nos dijo que la banca privada estaba interesada porque hay flujos de dinero que necesita estar canalizada, pero contamos como alternativa el Banco de la Nación, si no va con el Banco de la Nación, entonces veríamos a través de otra entidad financiera.