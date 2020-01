Bancas discordantes

Esta semana como ciudadanos también nos ha tocado referirnos a la Plaza de Armas de Iquitos por lo menos en un comentario al paso, ello por motivo que en las bancas han empezado a colocar una especie de techitos para protegerse del sol y de la lluvia, las personas que se encontraran descansando.

Cuando lo vimos nos pareció una idea simpática por lo de ser útiles aun cuando el clima esté con sol o con lluvia. Pero, no todos pensamos igual y se ha venido diciendo que son antiestéticos, huachafos, hasta que se convierten en pequeños hornitos cuando el sol es radiante.

Quizás el tema pudiera parecer trivial, pero no es así, se trata de accesorios para nuestra casa común que es la ciudad de Iquitos y pensamos que la Municipalidad de Maynas como entidad a través de quienes la administran, no ha tenido mala fe en la idea de los techitos.

Lo que sí debe tenerse en cuenta es el material usado para cubrir el sol y la lluvia, sobre todo de los rayos solares que bien cierto es que se pueden convertir en hornitos y causar el efecto contrario del objetivo para su instalación, que debe ser dar cierto confort al ciudadano y al visitante.

Esto de dar mayor comodidad en los espacios públicos es una tendencia mundial, porque estos lugares deben ser útiles para el relax, el descanso; pero por cuestiones climatológicas son inutilizables, por lo que reiteramos que la idea y el objetivo es acertado.

Si el material no es el adecuado tendrían que cambiarse o agregar algún revestimiento que amengüe la caída de los rayos solares cuando está en muy alta temperatura, valga esta forma de redundar. Y hemos estado viendo en los últimos días que todas las bancas estaban ocupadas mientras llovía, algo que no ocurría obviamente cuando no había el hecho protector.

En este tema ha salido a tallar la Dirección Desconcentrada de Cultura para hacerse respetar, debido a que estando en zona monumental la Plaza de Armas, por ley debieron los funcionarios de la comuna de Maynas hacer las gestiones del caso para la aprobación arquitectónica respectiva.

De no haber obviado este trámite, quizás el diseño tanto de material como de forma hubiera resultado mejor sustentado. En todo caso están a tiempo de reformular y que los actuales techitos si no cumplen las normativas para zona monumental, pueden ser trasladados a otra plaza o parque, y se coloquen otros en la Plaza de Armas que cumplan los parámetros monumentales.