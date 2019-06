Bajo fuertes medidas de seguridad trasladaron a Lesther Huayamba a Iquitos

Sujeto estuvo tres días en el DEPINCRI de Tarapoto

Bajo un fuerte contingente policial, llegó desde la ciudad de Tarapoto a Iquitos, Lester Huayamba Chota, principal sospechoso de la muerte del pequeño Elmer Ríos de 11 años de edad.

El sujeto tuvo que ser trasladado a bordo de un auto particular, custodiado por más de 30 vehículos de la policía nacional, haciendo un recorrido desde el aeropuerto, hasta la sede del departamento de investigación criminal.

En el lugar, cantidad de personas se apostaron en el frontis de dicha unidad especializada para protestar y exigir justicia, y que de esta manera la muerte del menor no quede impune.

Durante la llegada del sospechoso, se registró un conato de bronca entre los uniformados y los pobladores, pero no pasó a más.

Mientras en la parte de afuera los familiares y vecinos exigen justicia, en el interior de la oficina de investigación criminal, Lesther rendía su manifestación ante la policía y el representante del ministerio público.

Tras bajar del auto, Lesther Huayamba, no dio muestras de arrepentimiento y vestía la misma ropa con la que fue capturado el último domingo en la localidad de Picota en la región San Martín.

Por su parte, el Gral. PNP Luis Cacho Roncal, señaló que con la presencia de estos sujetos las investigaciones se agilizarán. Asimismo, se ratificó sobre los demás implicados en este asesinato, donde incluyó a la madre del menor.

Entre tanto las diligencias por parte del ministerio público y la policía continúan en esta ciudad. Como se sabe, el último martes por la noche, peritos forenses llegaron hasta el hospedaje “Las Brisas”, en el distrito de Punchana, donde realizaron la prueba de luminol y encontraron sangre, en la habitación donde se encontraba el menor de 17 años, presunto implicado en este crimen, al parecer, sería el lugar en donde habrían asesinado al pequeño Elmer. (C. Ampuero)