Aquel acontecimiento registrado en defensa de la soberanía nacional.



Ayer 24 de octubre de 2021 se cumplieron 23 años de los trágicos sucesos donde murieron cinco loretanos. Fue una lucha frontal contra la dictadura fujimontesinista de aquel entonces. Qué paradójico, la situación actual obliga a seguir luchando contra esa organización, si es que se le puede llamar organización política porque más parece un feudo.

“Es rescatable lo que ocurrió porque si ese acontecimiento no se hubiera dado, hoy tendríamos en Pijuayal, y Saramiriza a los ecuatorianos. Felizmente eso no se da por ahora. Reitero mi posición en relación a todo ello, mientras estemos con vida y podamos seguir expresando nuestro rechazo, lo vamos a seguir haciendo.

Nuestra gran tarea es referir todo lo acontecido a la juventud, han pasado 23 años y hay muchos que aún no habían nacido y ahora ya son ciudadanos. Hay que recordar la Toma de Leticia del 1 de septiembre y lo que pasó aquel 24 de octubre de 1998.

Los caídos siempre estarán presentes. No los olvidamos, honor y gloria a nuestros mártires” expresó el actual presidente del Frente Patriótico de Loreto.

Y la rabia desbordada, no solo fue por el tratado de Itamaraty que cedía territorio amazónico a Ecuador a cambio de nada; fue porque el pueblo se cansó de tanta corrupción que era denunciada pero no escuchada y resuelta por nadie.

Acá empezó la caída del ahora presidente encarcelado Alberto Fujimori, Montesinos y todo su séquito.

IQUITOS AL DÍA SIGUIENTE:

Desolado pero unido. Grande y resucitado de aquella aparente «muerte» a la que lo había condenado el mencionado gobierno. Las pérdidas en locales, fue grande pero más grande aún la dignidad de todo un pueblo que dijo: «!! No más!!» a todo lo que pasaba en aquella década.

Un pueblo que ahora mismo parece nuevamente «adormecido» pero que estamos seguros algún día nuevamente sabrá hacerse escuchar. (Escribimos en el año 2013. Hoy con un FPL –casi inexistente- ese adormecimiento parece extenderse más).

(LMHL).