Ayer se realizó, fumigación total de oficinas administrativas en la MDSJB

Para evitar más contagios del Covid 19



El tema del Covid 19, según las estadísticas, en Loreto está en aumento y se pasó de nivel moderado a nivel alto, por tal razón las autoridades de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista están tomando las medidas preventivas y evitar la propagación de esta mortal enfermedad entre los usuarios y los trabajadores.

En la fecha se está trabajando con un aforo del cuarenta por ciento, suspendiéndose las labores administrativas en la MDSJB desde el jueves ocho hasta el viernes veintitrés de julio. Ayer, por una coordinación interinstitucional con la Dirección Regional de Salud, desde las nueve y treinta de la mañana se realizó la fumigación total de todas las oficinas administrativas, inclusive la oficina de la Reniec que funciona dentro de las instalaciones, evacuándose por una hora a todas las personas; reanudándose las actividades a las diez y treinta con las restricciones respectivas.

El burgoamaestre sanjuanino sobre la fumigación general de las oficinas administrativas hizo hincapié sobre el respeto a las disposiciones sanitarias dadas por el gobierno central, como es el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos.

En la MDSJB hemos suspendido las labores en un sesenta por ciento (60%), solo se está trabajando con un cuarenta por ciento de los trabajadores, sin embargo; constantemente las oficinas administrativas deben ser fumigadas de esa manera evitar que el Covid 19 siga propagándose más.

Es más silencioso el avance de esta enfermedad, porque ya no se habla como se hizo anteriormente, lo que si es cierto; es que ya no hay camas UCI disponibles para los enfermos en los hospitales de Essalud y del Regional de Loreto, eso es muy peligroso, por lo que invito a la población a seguir vacunándose de esa manera evitar más muertes por el Covid 19.

La restricción en la atención municipal hace que los usuarios asistan con doble mascarilla, y no se debe permitir la aglomeración de personas, manifestó.