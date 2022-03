Por graves y fundados elementos de convicción la fiscalía anticorrupción solicita al juzgado 9 meses de prisión preventiva para 11 personas.



A primeras horas de la mañana se pudieron captar imágenes de la llegada de la camioneta del ministerio público al poder judicial. De su interior bajaron dos asistentes de la fiscalía anticorrupción cargando sendos documentos que fueron ingresados al primer juzgado de investigación preparatoria a cargo de la jueza María Esther Ruiz Bazalar.

Se trataba de la formalización de investigación contra las siguientes personas: Elisbán Ochoa Sosa -gobernador regional. Roberto Danilo Tello Pezo – ex gerente general regional. Andrés Macedo Saboya – actual gerente regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial. Joiner Martin Vásquez Egoávil – director regional de administración y José Ricardo Young Gonzales – jefe de la oficina ejecutiva de tesorería, estos en calidad de autores.

Mientras que Leonor Espinoza Jara – ex gerente regional de desarrollo social, José Luis Damián Zárate – ex jefe de la oficina ejecutiva de logística, Heidy Adrián Lazo Campos -jefe del área de coordinación interna de servicios (e), en calidad de cómplices. Y de José Nelson Cabanillas Mendo representante legal de la empresa hotel Anaconda

Resort EIRL. Arcadio Gómez Cárdenas y Gabriel Alejandro Gómez Saldaña como cómplices (extraneus) por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso.

Ayer, de acuerdo al procedimiento jurídico, se presentó ante el primer juzgado todo junto, es decir; la formalización de la investigación por el presunto delito de peculado doloso, así como el requerimiento de 9 meses de prisión preventiva contra los mencionados. No se podría presentar por partes, de lo contrario no surtirá efecto el tema de la solicitud de prisión preventiva.

Como se recuerda el delicado caso gira en torno a que los funcionarios de ese entonces (2020) en plena primera ola de la mortal pandemia covid; dieron celeridad a procesos de supuesta contratación de hoteles para hospedaje y alimentación de personas varadas en Iquitos. Como el Anaconda Risort y Hotel Anaconda, cuyo representante José Nelson Cabanillas Mendo, emitió dos órdenes de servicio, sin que aparentemente brinde ese servicio.

Igualmente, los representantes del hotel “Princess” ubicado en la curva de Moronacocha y “Tú Night”, ubicado en la calle Ricardo Palma, a nombre de Arcadio Gómez Cárdenas y Gabriel Alejandro Gómez Saldaña. La investigación se inició en el año 2020, se impulsó cuando la pericia hecha por el ministerio público, arrojara que había un perjuicio económico para el gobierno regional de 78 mil 550 soles.

Como se mencionó en anterior oportunidad, los imputados a partir de los primeros días de mayo, tendrán que ir hasta la fiscalía anticorrupción a dar su versión de los hechos. A defenderse, a lo que tienen el absoluto derecho. Concluida la investigación fiscal, todo queda expedito para que se haga la acusación contra los que finalmente resulten responsables ante el primer juzgado de investigación.

Pero antes de ello, ya es potestad de la mencionada jueza, de programar en su agenda el día y hora para evaluar la solicitud de prisión preventiva requerida por el ministerio público. Es una decisión de su absoluta responsabilidad en base a lo que pueda escuchar a la hora que la fiscalía sustente el pedido.

(Luz Marina Herrera Lama).