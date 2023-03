Todos los imputados rechazaron la conclusión anticipada y se declararon inocentes.

Audiencia fue virtual y presencial, la misma continúa el próximo viernes a las 9 am.



A la hora programada el juez encargado de desarrollar el juicio oral del caso denominado alcantarillado dos; Edgar Ramón Guillén Vallejo, instaló la audiencia y dio inicio al juicio oral con los alegatos de ley por parte de la fiscalía, procuraduría y abogados de los imputados.

Como se conoce el proceso es seguido contra: Yván Vásquez Valera, Walter Ríos Babilonia, Roy Ernesto Meza Meza, Jorge Lucio Mantilla Rodríguez. Eduardo Manuel Maguiño Arenaza, Edgar Danilo Ortiz Muñoz. Werner Saúl Guevara Vargas, Katsuya Kamisato y Shi Le (representante de la empresa china Water & Electric).

Antes que se dé inicio al juicio oral, el abogado de Werner Guevara (y dos imputados más) expresó ante el juez Guillén Vallejo, que le brinde unos minutos para exponer sobre un tema de COSA JUZGADA, agregando que debido a ese punto ya no tendría razón de ser el inicio de un juicio oral. (Sic).

La fiscalía dio a conocer que el pasado sábado se había recibido únicamente un escrito, pero sin mayor profundidad en el tema, pero que igual no tenía inconveniente de que el abogado exponga su posición. Por su parte, el juez Guillén Vallejo, de manera pausada y clara, dejó establecido que ese era un incidente que se vería más adelante. Y que la audiencia convocada era para dar inicio al juicio oral y así se haría.

Por lo que procedió a dar inicio del juicio oral del llamado caso alcantarillado dos. En primer lugar, pidió a los presentes que se acrediten, así como a los que estaban conectados de manera virtual. Luego empezaron los alegatos.

El fiscal Peralta Chota, hizo un apretado resumen de los hechos que se habrían registrado en el marco de la llamada megaobra. Terminó solicitando 12 años de pena privativa de la libertad para los imputados, así como 12 años de inhabilitación.

Mientras que el Procurador anticorrupción, habló del perjuicio que se había hecho al estado con esa obra, solicitando una reparación civil solidaria, de 93 millones de soles.

Luego los abogados defensores hicieron uso de la palabra, indicando que había muchas inconsistencias en la denuncia del ministerio público y que ellos con sus tesis, demostrarían que sus patrocinados eran absolutamente inocentes. Igual cuando el juez Guillén, preguntó a los acusados si deseaban acogerse a la conclusión anticipada, aceptando los cargos imputados; todos dijeron que no, que eran inocentes.

Cabe mencionar que el imputado Katsuya Kamisato, quien era supervisor de la obra a través de la empresa NJS; no se hizo presente, por lo que ordenaron su búsqueda y captura para que lo lleven de grado o fuerza hasta el mencionado juzgado.

También remitieron lo ocurrido al Colegio de Abogados, para que amonesten al abogado Percy Zúñiga Pastor, por no apersonarse y no comunicar sobre el imputado Katsuya.

Otro detalle fue que el abogado Christian Mattos, antes defensa de Yván Vásquez, no asistió al inicio del juicio oral. Lo hizo la abogada Betty Díaz, quien pronunciaba a cada rato la palabra: “esteee”, “esteee”, “esteeee” como si estaría leyendo su defensa y ahora los juicios son orales. La ex jueza Alicia García, monitoreaba la defensa de Vásquez, desde atrás de los imputados.

La primera audiencia cerró a eso de las 11 de la mañana, antes el juez mencionó que todos los viernes a las 9 de la mañana continuarán las audiencias del caso alcantarillado dos.

(Luz Marina Herrera Lama).