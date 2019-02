Regidor Genaro Alvarado, informó temas que se debatieron

Ayer jueves en horas de la tarde, se llevó a cabo la primera sesión de concejo del mes de febrero en la comuna de Maynas, habiéndose tocado varios temas de interés de los vecinos.

El regidor Genaro Alvarado Tuesta, dio a conocer los temas que trataron en la sesión, siendo uno de ellos el declarar en desabastecimiento la disposición final de los residuos sólidos. “Por mayoría el pleno del concejo municipal aprobó la contratación directa por desabastecimiento la disposición final de la basura de la ciudad de Iquitos, esto será 90 días por un monto de más de 900 mil soles, debido a que no existe contrato de la municipalidad con la empresa que tiene el relleno sanitario lo cual ha generado un problema en el servicio que brinda la comuna, esto es uno de los problemas que halló la actual gestión en la comuna de Maynas. Del mismo modo, a pedido del regidor Bryan Ripalda se iniciarán los tramites en la oficina de planeamiento para que se considere en el organigrama de la municipalidad la creación de la gerencia de la juventud, lo cual se saluda esta iniciativa que tiene por objetivo darles oportunidad a los jóvenes loretanos”, indicó.

El concejal agrego, “Asimismo, presenté el pedido de necesidad pública el fortalecimiento del sector turismo en Maynas, brindando cursos gratuitos de inglés a motocarristas, vivanderas, transportistas de peque peque, vendedores del pasaje Paquito donde a diario llegan turistas, entonces con el propósito de mejorar la comunicación entre estos trabajadores se aprobó la propuesta que ya se comienza a trabajar el área de educación”, indicó.

En tanto también dio a conocer que se vienen haciendo todos los esfuerzos posibles para pagar a trabajadores que dejó impagos la gestión de la ex alcaldesa Adela Jiménez. “La verdad que cada sesión de concejo, el gerente municipal da a conocer varias irregularidades que se vienen hallando de la gestión pasada. El alcalde Sanjurjo recibió un municipio en quiebra, existe una deuda de más de 65 millones de soles, las cuentas de la municipalidad están a punto de ser embargadas porque se perdió en todos los arbitrajes con las constructoras que tuvieron contrato con el municipio, la Sunat está por multar a la municipalidad porque no pagó impuestos, se ha descontado por planilla a los trabajadores por concepto de Essalud, AFP y créditos por convenios con los bancos y nunca se ha pagado a estas entidades el dinero descontado al trabajador; estas instituciones están por demandar al municipio, según dijo el gerente se ha tocado dinero intangible para el pago de los trabajadores de la 728 que es más de 2 millones de soles, presupuesto que se debería haber dejado para este 2019, pero no existe. Don Pancho Sanjurjo ha sido claro en decir que la comuna de Maynas está en una crisis económica, y no nos queda otra cosa que empujar el barco, Todos los hallazgos ya fueron derivados a la Contraloría. Como institución para poder sobrevivir financieramente se están tomando acciones, uno de ellas es recaudar agresivamente fondos a través del impuesto predial, que justamente en la última sesión de concejo ya se aprobó las tasas para que se ejecute la cobranza a los vecinos, además de otras medidas como recaudar ingresos a través de las papeletas de tránsito”, manifestó el regidor Genaro Alvarado Tuesta.