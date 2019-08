Avanza juicio oral que involucra a ex alcalde y ex regidores de la Municipalidad de Nauta

Los juzgan por cuatro hechos registrados en la comuna cuando estaban en gestión, año 2007.

Fiscal Superior Alberto Gallo Zamudio, viene desarrollando la investigación.

Ayer se desarrolló la audiencia número siete del juicio oral que involucra al ex alcalde de Nauta Darwin Grández, así como a nueve ex regidores, investigados por presuntamente haber caído en 4 hechos irregulares. Ayer se vio sobre el aumento del sueldo del ahora ex alcalde a 11,050 soles, así como el pago de dietas a regidores, en un monto de 3,500 soles.

La sala penal liquidadora viene escuchando atentamente el testimonio de cada uno de los involucrados, para al final tomar su decisión judicial. La fiscalía por el presunto delito de peculado, señala que pena sería entre 2 y 8 años de pena privativa de la libertad.

Sobre el caso se entrevistó al fiscal Gallo Zamudio, al concluir la mencionada audiencia.

“Acá se viene investigando por cuatro hechos distintos, uno es el incremento indebido o ilegal del sueldo del alcalde de esa época a 11,050 soles y dietas de los ahora ex regidores. Así como otros hechos como la distribución del vaso de leche, aumento del sueldo de funcionarios, entre otros”, mencionó el fiscal superior. La audiencia continúa el próximo lunes 19 de agosto.

De otro lado, se consultó al fiscal sobre el tema del Mercado Modelo, respecto a que el fiscal Pablo Sánchez, luego de pedir que se vuelva a investigar el caso que se había archivado, extrañamente cuando el poder judicial de Loreto da su fallo condenando a varios luego de un largo juicio; el mismo Pablo Sánchez, ahora dice haber nulidad en la resolución de la Corte Superior de Loreto.

“Esperamos que la Corte Suprema actúe de acuerdo a sus funciones y responsabilidades que le corresponde y esperamos que los resultados que vengan sean positivos para el sistema de administración de justicia. Un ejemplo para el distrito fiscal en cuanto a las decisiones que se vienen tomando.

Nosotros hemos hecho lo posible para sustentar de la mejor forma, se hicieron los interrogatorios, se vieron las pruebas y se expuso los elementos de convicción necesarios y suficientes. Ahora, obviamente la superioridad de la suprema tiene autonomía para tomar decisiones al respecto, supongo que, dentro de su facultad, tomará las decisiones pertinentes.

Las decisiones de los fiscales, no obliga a los vocales supremos de la república. Pueden tomar en cuenta o no los dictámenes fiscales”, opinó el fiscal superior.

Finalmente, doctor Gallo Zamudio ¿cómo así en la fiscalía de lavado de activos han archivado la investigación en cuanto a los parientes más cercanos del investigado Yván Vásquez y se estaría por archivar contra Víctor Belaúnde? ¿Qué podría decir usted que ve esos casos en segunda instancia?

-Conozco relativamente el caso, en segunda instancia vemos los casos de lavado de activos. En este caso desconozco lo que me están dando a conocer. Lo que puedo decir es que tenemos un coordinador regional, que tiene la facultad de vigilar, supervisar, controlar las fiscalías de lavado de activos para ver el control de plazos.

Supongo que el fiscal superior que tiene esa función habrá tomado en cuenta lo que me dice. No sé si habrá una apelación en función a ese sobreseimiento. Trataré de indagar sobre el tema, pero corresponde al fiscal superior que ve los controles”, mencionó Gallo Zamudio.