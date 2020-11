AVANCES DEL CASO SOBRE PRESUNTO TRÁFICO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES EN TAMSHIYACU

• La Apelación sigue su curso con la lectura de las numerosas pruebas de la defensa.

• En las redes sociales de diversas instituciones se señala que la Fiscalía sostiene que el caso seguido contra TAMSHI es por una supuesta tala ilegal cuando en este caso lo que se discute es el supuesto tráfico ilegal de productos forestales maderables, ya que la misma Sala se pronunció 2 veces con resoluciones firmes de que nunca hubo tala ilegal en el Fundo Tamshiyacu.

Iquitos, 16 de noviembre del 2020.- El pasado 04 de noviembre se llevó a cabo la tercera audiencia sobre el caso de presunta comercialización ilegal de productos maderables que se les imputa a ex funcionarios de la empresa Cacao del Peru Norte. La gran sorpresa fue queen las redes sociales se ha difundido que la hipótesis fiscalsigue siendo la supuesta deforestación de bosques primarios cuando esta imputación ya fue rechazada 2 veces por la misma Sala Superior de Loreto.

Asimismo, esta hipótesis errónea, que dio inicio a 7 añosde investigaciones sin fin por parte de la Fiscalía, ya fue resuelta en la Sala Superior de Loreto. Lo que se discute ahora es la única imputación inicial restante vinculada a la pretensión principal ya rechazada, es decir lo de supuestamente haber comercializado madera de origen ilícito.

En el año 2015 la Sala Superior de Loreto, en la cual el juez Bendezú se pronunció, ratificó mediante la Resolución Nº 18 que nunca hubo tala ilegal en el fundo Tamshiyacu, que era imposible que se trataban de bosques primarios, y que nunca se necesitó autorización de cambio de uso de suelo, ni consecuente desbosque, ya que los terrenos habían sido adjudicados por el Estado mismo como predios de uso y aptitud agrícola bajo el Decreto Legislativo 838 hace más de 25 años. Esta decisión fue confirmada en el 2017 con otra resolución de la Sala Superior de Loreto, la cual también ostenta condición de Cosa Juzgada.

El trabajo de un fiscal debería ir en búsqueda de la verdad y no tratar de maniatarlas a su favor. De acuerdo con las circunstancias expuestas, es claro que existe una intención de tratar de cambiar el caso para confundir a la Sala Penal o los Loretanos porque este es un caso sin pruebas que sostengan el presunto delito de tráfico ilegal de productosforestales maderables. Las únicas pruebas que existen son las que presenta la defensa de TAMSHI, las cuales demuestran que: No hubo comercialización de madera en Tamshiyacu. Absolutamente nadie ha visto salir algún trozo de madera de Tamshiyacu. Tanto es así que no hay un solo testigo en este caso. En una localidad donde hay solo una carretera (de la cual 90% es trocha) que cruza todo el pueblo (y nadie ha visto nada), ni siquiera hay autos, y no hay infraestructura portuaria o puentes suficientemente fuertes para soportar alrededor de 4,000 idas y vueltas de camiones.

Cabe recordarse que el juez Benavente, quien sentenció en primera instancia, fue removido de su cargo por haber reconocido públicamente que sentenció en otro caso a personas sin contar con las pruebas correspondientes, y para obtener pruebas, el Fiscal Caraza Atoche, quién está investigado por patrocinio ilegal, ha intentado inducir a falso testimonio al ex gobernador de Tamshiyacu, para que mienta diciendo que ha visto salir madera del Fundo y así ganar este caso. Como el exgobernador se negó rotundamente a dicho pedido ilegal, el fiscal prescindió de su declaración.

El doctor Juan Diego Ugaz, comentó: “El caso es por elsupuesto delito de tráfico ilegal de madera, no por tala ilegal. En los medios circula mucha información falsa que da a entender que se investiga una supuesta deforestación. En este caso no hubo eso y la Sala Penal de Apelaciones ya lo estableció con calidad de cosa juzgada. En este caso solo se investiga sí la empresa transformó y comercializó madera de origen ilícito. En primer lugar, no hay origen ilícito porque la Sala ya determinó con dos resoluciones firmes que no se requiere de una autorización de cambio de uso y que no hubo deforestación. En segundo lugar, no hay una sola prueba de transformación, basta con revisar el expediente. En tercer lugar, no hubo comercialización ni la finalidad de ello. La materia orgánica fue destinada al autoconsumo y lo hemos probado con peritajes y actos notariales bien sustentados”.

Por ejemplo, la madera que supuestamente se comercializó, se utilizó dentro del fundo y está probado, es decir que nunca se comercializó. Además, no existe la infraestructura necesaria en el pueblo de Tamshiyacu para movilizar la cantidad de madera que supuestamente se traficó, para ese trabajo se necesitan miles de camiones y ciento de barcazas que no existen y nunca se vieron en el pueblo. También, la valorización que el fiscal está utilizando no tiene nada que ver con este caso, corresponde a los supuestos costos de una tala ilegal que ya se determinó que no existió, e incluye 80% de costo de supuesta reforestación de un Fundo lleno de árboles en sistemas agroforestales. Por último, lo valorado con la procuraduría pública contiene varias inconsistencias y arbitrariedades en su contenido que se están utilizandopara matar a TAMSHI.

La Corte Superior de Loreto resolvió que no hubo tala ilegal en el fundo Tamshiyacu por cuanto las tierras de dicha localidad son de uso agrícola desde su adjudicaciónen 1997. Hay actividades agrícolas en Tamshiyacu desde hace más de 100 años. Es reconocida como capital del humari, de la piña y del cacao. Ese pronunciamiento tiene condición de Cosa Juzgada, por lo que es un criterio oficial que no puede ser desconocido por las autoridades del país. Sostener lo contrario, implicaría que los campesinos de Tamshiyacu, o de otros lugares del país quien fueron adjudicados legalmente terrenos agrícolas por el Estado al amparo del DL 838… ¿ahora sus tierras no serían agrícolas nunca más? Pareciera que hay intereses ocultos buscando destruir a TAMSHI y dejar en la pobreza extrema a los Tamshiyaquinos.

Finalmente, los hechos son claros. Nunca hubo comercialización de madera en el Fundo TAMSHI, la fiscalía no tiene ningún sustento para sostener una imputación por este delito. Así lo manifiestan los pobladores, las autoridades del pueblo y los expertos que han visto el sistema agroforestal que aplica TAMSHI en su fundo. La empresa seguirá adelante en el caso para proteger y salvaguardar a los 2500 loretanos que trabajan formalmente en la empresa y contribuir al desarrollo de la región Loreto con el cultivo de cacao de fino aroma.