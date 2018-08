Entre ellos estuvo el presidente de la junta de fiscales superiores Dr. Alberto Niño de Guzmán.

También estuvo el presidente de la CSJL Dr. Manuel Humberto Guillermo Felipe y el General de la PNP Herly Rojas.

“Como es de conocimiento público, la provincia del Putumayo ha sido declarada en emergencia hace varias semanas, el efecto de esa normatividad es que la policía nacional asume el control de la seguridad interna. Luego que se suspenden los derechos y libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio, derecho a la circulación ya que se ha impuesto un horario de toque de queda.

Se nos invitó para inspeccionar y ver cómo se está ejecutando el estado de emergencia. Nos reunimos con buena parte de la población, habría sido bueno que esté el alcalde, pero no fue y envió a un representante. La población manifestó su problemática y los reclamos que quisieron hacer.

Hicieron presente de un presunto abuso de parte de un oficial hace unos años. Un mayor que habría cometido actos de abuso contra la población. Yo he pedido un informe al fiscal del lugar, quien me lo hará llegar. Además, se ha conocido de la existencia de centros de diversión que no están regulados y se han convertido en focos de alcoholismo y perdición para menores”, contó el fiscal superior Niño de Guzmán.

¿De otro lado, se ha promovido al fiscal anticorrupción Paul Peralta Chota?

-A sugerencia de esta sede fiscal y por decisión del coordinador Dr. César Zanabria, él ha sido promovido de fiscal adjunto provincial a fiscal provincial. Ahora el fiscal Peralta Chota, firmará directamente todos sus requerimientos y disposiciones. Ha asumido el liderazgo de un despacho fiscal provincial, antes solo se desempeñaba como fiscal adjunto a un provincial. Él tendrá responsabilidad directa en sus casos.

Esto en el marco del pedido de reorganización que hicimos para la fiscalía anticorrupción de Loreto. Se están dando los primeros frutos ya que dos fiscales provinciales anticorrupción de Nauta, han concluido sus servicios: Carlos Mariños y Francklin Amanca. En Iquitos se ha tenido el nombramiento de dos fiscales provinciales titulares con experiencia en anticorrupción en otros distritos del Perú, yo tengo mucha esperanza en ellos.

La actual coordinadora anticorrupción Dra. Celine Otero, está haciendo una reorganización al interior de la fiscalía corporativa. No solo física sino estructural. Espero buenos resultados dentro de poco.

¿Y qué opina de los audios propalados por IDL-Reporteros, donde se involucra a altos magistrados?

-Los presidentes de la junta de fiscales superiores de todo el país, nos hemos pronunciado en un comunicado haciendo ver nuestro rechazo al contenido de los audios que han salido y que revelan una inconducta de parte de muchos magistrados.

Hay que reconocer que quien ha detectado esas irregularidades e incluso delitos, ha sido la propia fiscalía del Callao. Encontró los hallazgos de todos esos diálogos y no solo eso, sino que se han promovido acciones por lo que ya se tiene a magistrados presos, supremos suspendidos, denuncias penales, se ha limitado la salida al exterior. Se están desarrollando las investigaciones necesarias y esperamos que tengan el resultado que la nación espera.