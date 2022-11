Y rechazan el paro contra el Lote 95



Sacaron al fresco las mentiras y calumnias de James Pérez. La Junta de Autoridades del Puinahua (JAP) respondió con rapidez a los ataques de James Pérez, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP) realizados en un pronunciamiento publicado ayer donde la acusó de recibir dinero de PetroTal, empresa petrolera que afronta una movilización armada de la asociación que busca paralizar sus operaciones, tal como ocurrió en marzo.

“Trabajamos ad honorem por nuestro pueblo a diferencia de AIDECOBAP que solo persigue intereses políticos y económicos. Los emplazamos a mostrar pruebas de su denuncia”, respondió la JAP a la acusación de Pérez al asegurar que la movilización de los supuestos indígenas tiene el rechazo mayoritario de la población del Puinahua. “La gente no les cree, déjennos vivir y trabajar en paz”, agregó.

La junta advirtió que AIDECOBAP quiere desacreditarla para que salga de la Mesa Técnica del Lote 95 porque sus miembros “no se prestan a las jugadas” de James Pérez y sus asesores. “Quieren echarnos lodo pero son ellos los que tienen las manos sucias y la gente lo sabe. Nadie en Puinahua quiere a José Fachin ni a Pérez porque los pueblos que han defendido siguen en la pobreza y no han visto beneficio alguno”, alertó.

Asimismo, descartó que sus seguidores busquen enfrentamientos, porten arman y coloquen niños delante de sus manifestaciones. Por el contrario, aseguró que hay fotos y videos donde se ve a los seguidores de AIDECOBAP haciendo todo ello, de forma temeraria y sin respeto alguno por la autoridad. “Que vengan las autoridades para ver que son ustedes los belicosos”, señaló la JAP al denunciar que la asociación busca generar enfrentamientos que produzcan víctimas de las cuales sacar provecho.

Finalmente, destacó que la Mesa Técnica del Lote 95 -donde participa el Estado, PetroTal, la JAP y AIDECOBAP- ha tenido avances y resultados concretos como la entrega del Aporte Económico Solidario a los mayores de edad y población vulnerable del distrito, con recursos del Fondo para el Desarrollo del Distrito de Puinahua, al que la empresa destina -de forma mensual y voluntaria- el valor del 2.5% de la producción fiscalizada del Lote 95.

“Ahora debemos seguir trabajando en el reglamento (del Fondo 2.5) y la propuesta final de la adenda al contrato, el trabajo no ha terminado. Si AIDECOBAP se ha empecinado en forzar la firma es porque algo turbio trama. No nos dejaremos sorprender ni manipular, el Gobierno debe hacer lo mismo”, advirtió.