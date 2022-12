Sostiene periodista Rómulo Meléndez ante próxima Liga 1 y 2 del fútbol peruano

Luego del logro conseguido por los equipos Comerciantes FC y Sporting Victoria, ambos ascendidos a la Liga 2 y Liga 1 femenina, respectivamente, abrió dudas sobre la sede regional que tendrán ambos equipos, esto debido a la actual condición del estadio Max Augustin, que evidencia deterioro.

Al respecto, el periodista deportivo y director del programa radial Pórtico Deportivo, Rómulo Meléndez indicó que es necesario que las autoridades vean las condiciones del recinto deportivo. “Las autoridades también deben ver las condiciones en las que se encuentra la cancha del estadio Max Augustin, que no son las mejores para afrontar una liga profesional en la que participarán nuestros representantes”, precisó Meléndez.

Sobre el futuro de Comerciantes FC en la Liga 2, Meléndez señaló que existe una preocupación por la solvencia que puede tener el equipo, debido a que la Liga 2 no cuenta con ningún acuerdo con alguna línea aérea para los viajes que realizarán los equipos a diferentes ciudades del país.

Meléndez afirmó que no hay nada que reprochar a ambos equipos, puesto que tanto Comerciantes FC como Sporting Victoria vienen de un largo proceso a inicio de 2022 con la etapa distrital de la Copa Perú.

Muchos ciudadanos que acuden a realizar actividades deportivas en el estadio de la ciudad, aseguran que el campo no presenta un adecuado mantenimiento para que la Liga 1 y 2 se desarrollen con normalidad, situación que preocupa a la hinchada debido a que recientemente se construyó un Estadio en la ciudad de Yurimaguas, hecho que podría trasladar las actividades a la capital de la provincia de Alto Amazonas.

Hasta el momento la autoridad regional, no evidenció una intención de reparar o realizar un mantenimiento al Estadio Max Augustin, hecho que preocupa a la población quienes piden el mejoramiento del recinto deportivo.