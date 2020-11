Autoridades deben darle urgente mantenimiento a la Av. José Quiñones

Por ser puerta de entrada a la ciudad de Iquitos.

Además, urge la construcción de una tercera vía paralela a la Quiñones y Participación.



Dicen que la primera impresión es la que cuenta, esperemos que esto no aplique para cuando un turista llega de visita a la ciudad, sino imagínense la impresión que tendría.

La avenida Quiñones, la principal vía de ingreso a la ciudad cada vez se vuelve un lugar de donde salir ileso es un regalo del cielo, ya que el increíble riesgo que conlleva transitar de ida y vuelta por esa zona, lejos de relajar, estresa.

Una pista angosta que sirve de doble vía, con señalizaciones casi despintadas al punto que los conductores no las respetan. Por si esto fuera poco, los desniveles se encuentran a lo largo de todo el recorrido, desniveles que muchas veces han sido causantes de accidentes de tránsito.

La basura (como en muchos puntos de la ciudad) amontonada, con bolsas abiertas por los animales callejeros que husmean. ¿Qué está pasando con los carros recolectores de basura?

Ahora bien, sería muy fácil responder que una vía alterna a todo este caos es la avenida Participación, pues no. Resulta que esta vía es aún más peligrosa y es por eso que la mayoría prefiere correr el riesgo menor (la Quiñones) es por ahí por donde transitan vehículos menores y mayores.

Los colectivos y camiones suelen creerse dueños y señores de la pista, manejando con una extrema velocidad y sin respetar las pocas señalizaciones. Siendo ellos mismos quienes muchas veces han ocasionado accidentes graves, aun así, siguen transitando como si el diablo les quisiera alcanzar. Pareciera que en Iquitos no solo hay inmunidad de covid, sino también de leyes y autoridades.

¡Cuánta falta hace una vía alterna realmente útil! Con una buena pista, sin huecos, desniveles y lo suficientemente amplia para que pueda servir de doble sentido, pues cada día es aún mayor la cantidad de vehículos y riesgo. (Texto y fotos: Micaela).