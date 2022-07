Así lo dio a conocer el consejero delegado César Humberto Urquía Ramírez.

Hoy en la mañana sostendrá una reunión con el gerente de salud Chaner Zumaeta.



La respuesta saltó cuando se le preguntó si hablaría con el gerente regional de salud, en cuanto a la falta de suero liofilizado (polvo) en las postas médicas de la zona rural. Por lo que varios comuneros vienen muriendo ante la mordedura de serpientes.

“Sí justamente este martes tendré una cita con el gerente regional de salud para hablar de ese tema y también de otro asunto que vendría sucediendo en varias Ipress de la región.

Hay fugas de combustible que se vienen dando en diferentes Ipress de provincias. El elemento es volátil por lo que no se puede medir su consumo, pero este vendría siendo utilizado por gente inmersa en campaña electoral.

Hay un consumo excesivo. He visitado las provincias como consejero para verificar la ejecución de obras en Ucayali y me doy con la sorpresa que amigos de las Ipress de cada zona rural, me narran que no cuentan con combustible, pero que en las unidades ejecutoras sí figura como que les han transferido combustible a los diferentes centros. De eso también hablaré con el gerente regional de salud.

Lo que sé es que algunos de los que están haciendo eso, ahora están postulando a un cargo político. Yo invoco a que no estén derrochando los recursos del Estado y por ende de todos los loretanos” dijo Urquía.