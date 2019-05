“Aún faltan titular 400 comunidades”

Declaró el director de agricultura, Sergio Donayre.

Esto luego de la visita del presidente Martín Vizcarra, a Iquitos quien presenció en la explanada del gobierno regional de Loreto, la entrega de títulos de propiedad a personas que por muchas décadas los venían solicitando. Agregó que la tarea no era fácil, pues aún faltaba por titular muchos más territorios.

“Faltan por titular unas 400 comunidades, aún se han dado pocas, pero se espera que en dos años más se logre avanzar con el resto, que se concrete la meta. Es un trabajo fuerte, ahora hay un proyecto de titulación que está siendo apoyado, se nos ha dado más personal y máquinas para trabajar a un mejor ritmo y lograr la meta.

También contamos con predios rurales que se han titulado, no son comunidades sino rurales, eso es importante. La traba en las titulaciones es el presupuesto ya que las poblaciones o comunidades a titularse, están de punta a punta. Se logra algunos objetivos porque se tiene el apoyo de cooperantes.

Ahora hay un proyecto grande del ministerio con fondos del Banco Mundial y Aidesep. Sus propiedades son importantes porque los hace dueños de sus terrenos y pueden acceder a Hipotecas, a otras fuentes de financiamiento.

En terrenos propios aseguran su producción, ahora tienen problemas con sus tierras no tituladas. Siembran y luego aparece un propietario y los bota, ahora ya no porque tendrán su título de forma segura”, declaró Donayre.