Auditar municipalidades

No cumplieron con transferencia

La Contraloría General de la República anunció ayer que realizará auditorías de cumplimiento en 95 gobiernos locales y regionales que no cumplieron con realizar el proceso de transferencia de gestión administrativa afectando, en algunos casos, la continuidad de los servicios públicos.

Entre estos servicios públicos afectados se encuentran la limpieza pública o serenazgo, además de la paralización de proyectos públicos.

La Contraloría subrayó que durante el operativo nacional ejecutado entre el 18 al 22 de marzo último, los auditores verificaron que en 95 de las 212 entidades visitadas (2 gobiernos regionales, 22 municipalidades provinciales y 188 municipalidades distritales) no se entregó el Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia (IRCT) del periodo 2015-2018, documento que hubiera permitido a los nuevos gobernadores regionales y alcaldes contar con información oficial sobre la situación económica y financiera de la entidad que administrarán.

Debido a este incumplimiento (hecho irregular específico), se prevé realizar auditorías de cumplimiento a fin de determinar responsabilidades administrativas de las autoridades salientes. La mayor parte de entidades que serían auditadas están ubicadas en Áncash (22), Cajamarca (13), Loreto (10), Apurímac (6), Puno (6) y Lima (5).

Como resultado del operativo nacional “Transferencia de gestión y el correcto inicio de las funciones en los gobiernos regionales y locales”, también se evalúa realizar orientaciones de oficio en otras nueve entidades que no cumplieron con realizar un proceso de transferencia de gestión eficiente y oportuno.

Dichas entidades están ubicadas en Cusco (3), Arequipa (2), Amazonas (1), Huancavelica (1), Junín (1) y Huánuco (1).

De otro lado, la Contraloría informó que verificó también que en 55 (25.9 %) de las 212 entidades visitadas, las autoridades salientes y entrantes no suscribieron el Acta de Transferencia (al cierre del 2018) por lo que no se llegó a formalizar la transferencia de gestión.

De acuerdo a la recopilación de información, los principales servicios afectados por el incumplimiento en el proceso de transferencia fueron el Programa del Vaso de Leche (53 casos), limpieza pública (33), contratación de servicios en el marco de obras públicas (30), serenazgo (20), mantenimiento de parques y jardines (15), Registro Civil (13), trámites de licencia de funcionamiento (12), trámite de licencia de edificación y habilitaciones urbanas (11), entre otros servicios.

Se espera que la Contraloría además de auditar a los recientes procesos de transferencia, extienda su trabajo a hechos similares ocurridos en cambios de dos hasta tres pasadas. La impunidad debe llegar a su fin y se sancione debidamente a los irresponsables que atentan contra los intereses del Estado, en sí, en contra de la ciudadanía..