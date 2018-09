Ayer a las 9 de la mañana en juzgado penal de la CSJL.

Juez dio prisión preventiva para 5 involucrados en el caso.

Dr. Hugo Baños Castro, fue el único que logró comparecencia restringida para su defendido.

La audiencia fue dirigida por el Juez Bernuel Espíritu Portocarrero. A eso de las 9 y 15 am. del día de ayer domingo 2 de setiembre se instaló la audiencia para que el fiscal anticorrupción Freddy Escudero, sustente ante el juez el pedido de prisión preventiva para seis personas detenidas en el último operativo (29 de agosto) desarrollado de manera conjunta por la fiscalía anticorrupción y la policía nacional, quienes allanaron las oficinas de Logística, Servicios Generales y Adquisiciones, de la Municipalidad de Maynas.

El asunto fue profundizar en la responsabilidad que tendría cada uno de los detenidos, quienes estuvieron frente al juez con la defensa de sus abogados y sus familiares. El sustento del fiscal para pedir la prisión preventiva, era que las investigaciones continuarán a fin de identificar a más responsables en el acto ilícito de sustracción de combustible perteneciente a la MPM.

Un tema de apropiación dentro de lo que es el delito de peculado agravado doloso, ya que los trabajadores habrían estado sacando el combustible y distribuido a personas que lo comercializaban a menos precio. El Dr. Hugo Baños Castro, abogado del implicado Alberto Pinedo Babilonia (19), expresó parte de su defensa.

“Las cabezas responsables han buscado a jóvenes de 19 años, jóvenes que recién se inician en la vida y que no tienen ningún tipo de oportunidad laboral, ni de estudios como sí lo tienen otros. Se puede observar que se han utilizado con el fin de sorprender y engañarlos. Por lo menos en el caso de Alberto Pinedo Babilonia (19), no ha tenido contacto con algún trabajador municipal, sino con un intermediario de nombre Fernando Campos Vargas.

Él era quien conjuntamente con Pinedo, retiraba el combustible del Grupo Petro Iquitos, entonces Pinedo Babilonia, no podía sospechar si era ilícito o no. Era sacado de 8 a 9 am. en día laborable, no era a oscuras. De los 300 galones Pinedo se quedaba con 60 galones con el fin de venderlos y entregarle cuentas a Fernando Campos. Por un principio de confianza el joven no tenía por qué sospechar de algo, lo sacaban de un lugar legal”, mencionó Baños.

¿Pero lo vendía de manera ilegal?

-La necesidad de un padre de familia de 19 años con una hija de 3 años y de condición económica precaria, que buscaba la oferta de sobrevivir. Además, en Iquitos la mayoría de negocios, hasta los que parecen formales, carecen de algún documento formal.

Algunas discotecas no tienen el certificado de acústica, tiendas donde no hay licencia de funcionamiento, incluso grifos formales que se han construido sin tener licencia de edificación. Lo que sí ha acepado es que la forma de venta era informal o ilegal. Lo que no se acepta es que el joven de 19 años haya tenido contacto o la idea de plantear toda esa acción con los altos responsables de ese ilícito.

Algunos dirán que se vayan adentro, que purguen pena, pero no, acá hay que buscar un equilibrio al momento de dar una razón sobre los hechos que son materia de la investigación. Su error ha sido comercializar el combustible. Si el galón costaba 10 soles él vendía a 7 soles 60, un precio menor para lograr el objetivo de la ganancia.

¿Y claro porque a ellos no les costaba nada?

-Él no tiene por qué responder porque hasta ese momento el combustible era del señor Fernando Campos, entonces el joven no era quien para discutirle a Campos Vargas. Quizá Fernando, era quien coordinaba en el municipio.

Al final de la audiencia que concluyó como a las 4 pm. se conoció que el juez penal dio prisión preventiva por 9 meses para 5 de los involucrados y una comparecencia restringida para Alberto Pinedo, sometido al pago por caución de 400 soles.

Se conoce que algunos se someterían a la confesión sincera en el transcurso de las investigaciones y que más trabajadores de la municipalidad de Maynas, así como del grifo “PetroIquitos” estarían en la mira de la fiscalía anticorrupción que despacha Freddy Escudero.