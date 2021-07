Atractivo desfile patrio en el Centro de Atención Residencial para las Personas Adultas Mayores

Más conocido como el asilo donde actualmente hay 47 personas adultas internadas, todas ellas vacunadas.



“¡Qué bonito qué bonito, avancen por favor avancen!”. “Cuidado con el general que se cae, cuidado” se le escuchaba decir a doña Teolina Tafur Vda. de Varela, quien estuvo como una de las llamadas “tapadas” en el desfile simbólico por el Aniversario Patrio, en esta oportunidad del Bicentenario.

Todo ocurrió ayer en las instalaciones del centro del adulto mayor administrado por la Beneficencia. Hoy 28 de Julio 2021 día de la patria, fecha significativa donde se esperaba fuera ocasión de celebraciones en las afueras del asilo, sin embargo, la pandemia covid aún no lo permite.

“Con todo, es una fecha importante donde de manera resumida se pueda señalar que estos dos siglos de vida también han sido un periodo de consistente ampliación y reconocimiento de derechos, así como de paulatina inclusión social.

Este proceso no siempre ha tenido lugar por iniciativa del Estado ni de los sectores sociales que han gobernado históricamente al Perú. La mayoría de las veces la democratización del país ha tenido como protagonista, como factor causante, a los sectores excluidos, mediante su tenaz reclamo de derechos y su progresiva conquista de ciudadanía en diversos momentos de la vida nacional.

Es justo reconocer que el Estado se va democratizando, y que el Estado peruano del año 2021, pese a todas sus deficiencias, se ha vuelto más democrático y algo más sensible, por ejemplo, al hecho de que nuestra sociedad es pluricultural, y que la administración pública debe serlo también” apuntan los especialistas.

“El Bicentenario de la Independencia no ha sido ocasión de festejos, pero debe ser ocasión de reafirmar un compromiso” dicen otros. Y tienen toda la razón, el nuevo gobierno del maestro socialista, también debe velar por los más vulnerables y en ese grupo están los adultos mayores.

Los que están en casas de reposo y los otros que estando en sus casas, sus familiares se desentienden de ellos. Y los que deambulan por las calles que no tienen espacio donde cobijarse. Incluso en el asilo, por ahora no reciben a nadie, hasta que pase la pandemia.

VOLVIENDO AL DESFILE.

Ayer a las 10 de la mañana se desarrolló el acostumbrado desfile al que asistió el gerente de la Beneficencia Juan Pío, así como Víctor Raúl Flores, miembro del directorio de la Beneficencia. Horas antes el personal del centro, muy dedicado al cuidado de los adultos, estuvo colocando todo el atuendo a San Martín, Simón Bolívar, La Tapada, Madre Patria. Así como a representantes de la costa, sierra y selva.

La psicóloga del centro tuvo palabras entrecortadas en el marco patrio, al recordar a los ancianos que habían partido el año pasado víctimas del covid. Hoy, según anunció el médico de la residencia Erwin Ampudia, todos están debidamente vacunados.

Luego del himno patrio, donde se captó a un abuelito que al parecer ha sido policía, con la mano en la frente y la otra en el corazón, “San Martín” izó la bandera peruana. Y Simón Bolívar, la bandera del Bicentenario. A continuación, el esperado desfile. Festivo y conmovedor realmente.

“¡A ver su atención! Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la Patria! ¡Viva la Libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva el Perú y viva el Bicentenario!” exclamó la señora Teolina Tafur Vda. de Varela, arrancando aplausos. FELIZ 28 DE JULIO PARA TODOS. (LMHL).