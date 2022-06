Cinco proyectiles de bala impactaron contra la puerta de fierro y destruyeron el vidrio de la parte interior



Los actos delincuenciales son como pan de cada día. Delincuentes armados atentaron contra la Cevichería “El Chachachá”, ubicada en la calle Mi Perú, realizando 5 disparos contra la puerta de fierro, el día domingo en horas de la madrugada.

El impacto de las balas destruyó completamente los vidrios que estaban detrás de la puerta de fierro. Lamentablemente este hecho delictivo no fue registrado por las cámaras de video de seguridad debido a que se encuentran malogradas.

Por otro lado se conoció que esto sería una advertencia de parte de presuntos extorsionadores quienes estarían pidiendo cupo al propietario de este negocio para dejarlo trabajar.

Sin embargo, el señor Erwin Valderrama Rojas sostuvo que no le han llamado para amenazarle y que tampoco debe a nadie. Cabe indicar que para el día de la madre el pasado segundo domingo de mayo, fue víctima de asalto en dónde le sustrajeron la suma de 14,000 soles producto de la venta de los platos del día.

Ahora en el mes de junio, en el día del padre, su local recibe cinco balazos de parte de personas desconocidas.

Esto sin lugar a dudas se está descontrolando. Esperamos que la policía tome cartas en el asunto y de con estas bandas de delincuentes que están poniendo vilo a la población.

EL DATO

Entre la semana pasada y ésta, se han registrado asaltos a grifos, delincuentes ingresaron a un restaurante e hicieron disparos e hirieron a una persona, asaltaron a una empresaria y se llevaron dinero en efectivo.

(C. Ampuero)