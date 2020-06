Atan y golpean a presunto ladrón tras ser sorprendido en una vivienda

Joven dijo que se encontraba borracho y no sabía lo que hacía

Le cortaron el pelo, le golpearon y le ataron a un palo tras ser sorprendido intentado robar dentro de una vivienda.

Una mujer le pilló en el interior de su habitación la madrugada de ayer, luego de celebrar una fiesta en el interior del inmueble.

Con ayuda de sus familiares y sus vecinos, la agraviada amarró a un horcón de madera al presunto ladrón, a la espera de la policía

“Le sorprendí a las 2:30 de la madrugada dentro de mi cuarto, estaba completamente desnudo y habría ingresado por la parte posterior de mi casa, así que tuve que llamar a mi madre y a mi esposo para que me ayuden a capturar a este sujeto. El temor fue mayor cuando fui a ver a mis dos hijitas que se encontraban en su cuarto, afortunadamente estaban fuera de peligro. No me imagino si este sujeto hubiera tenido un arma blanca en su poder. Hemos llamado a la policía y al serenazgo de San Juan y nunca llegaron para apoyarnos ni para intervenir a este sujeto, quien dijo ser un menor de edad. No es la primera vez que somos víctimas de la delincuencia, por eso pedimos a las autoridades tomen cartas en el asunto y que haya más vigilancia por este sector”, sostuvo Mayumi Flores, la agraviada.

La familia había estado celebrando el Día del Padre. Por lo que de cansancio se quedaron dormidos y el ladrón aprovechó la circunstancia para meterse en la casa.

Por su parte el sujeto manifestó que se encontraba mareado y que no sabía a qué casa estaba ingresando. Solo quería un lugar donde dormir. Dijo llamarse Moisés Flores y ser un menor de edad.

Este hecho ocurrió en el asentamiento humano Inca Roca, en el distrito de Belén, en Iquitos.

Horas después llegaron los agentes del orden para reducir e intervenir al joven y trasladarlo a la comisaría del sector.

(C. Ampuero)