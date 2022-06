Es pareja de la fiscal anticorrupción María Gonzales, quien desde el año 2019 ha tenido el caso de Eliú Ochoa.

”La Kollpa”, negocio ubicado en el km 3.5 de la carretera a Santo Tomás.



Fuerte inversión para un asistente de fiscalía que no debe ganar más de 3,800 soles. Por lo tanto, habría que considerar si no se presenta la figura de presunto enriquecimiento ilícito, dado que el asistente fiscal Pedro Miguel Vargas Pinedo, también tiene otros pequeños a los que debe pasar pensión alimenticia de manera puntual. Esto sin considerar si tiene deudas de por medio.

Lo que llama la atención es que su pareja, la fiscal anticorrupción María Gonzales, tiene o ha tenido varios casos emblemáticos que ahora por licencia de embarazo habrán pasado a otras fiscalías.

Uno de los casos más escandalosos, fue el del hermano del gobernador Eliú Ochoa, cuando encontraron varios expedientes de los Núcleos Ejecutores en su domicilio. Ese tremendo caso, iniciado en el 2019, pese a las evidencias de presunta corrupción; nunca se ha conocido resultado alguno.

Ayer se le ubicó de manera informal al asistente Vargas Pinedo, en las afueras de la fiscalía de Nauta. Se le preguntó el por qué su esposa la fiscal anticorrupción María Gonzáles, no había declarado su bien “La Kollpa” ante la Contraloría de la República.

Respondió que no era su esposa, por eso no declaró y que además eran convivientes. Y que el bien era totalmente de él. “Es mío el bien, es mío” dijo. Le contamos que en consulta en Sunat, había dos negocios con nombre parecido en Loreto, pero que estaban con baja de oficio. Y que su local no aparecía, pero, sin embargo, ya atienden para un relax con naturaleza pura.

Ahora sería oportuno que no solo se haya destituido a Barrezueta, sino que se vea el tema de su asistente fiscal, para conocer de dónde procede su capital, ¿de préstamos, de la Tinka anónima o de cualquier otra suerte?

Los ciudadanos de Loreto tienen todo el derecho a saber puesto que están cansados de ver a varios fiscales o asistentes, que se enriquecen en esta tierra con aparentes negocios boyantes, cuando en realidad, su origen podría estar ligado a alguna transacción con la corrupción. (Luz Marina Herrera Lama).