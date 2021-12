Administrativos han sido considerados en resolución 008-2012 y cobran, dejando a los asistenciales fuera.



Ayer un grupo significativo de trabajadores asistenciales de la dirección regional de salud, hizo un plantón protestando porque no les pagan sus incentivos laborales. Luego de un buen rato de protesta pudo hablar con la subdirectora Lic. Clara Bustamante, ya que el actual director Chaner Zumaeta Córdova, se encuentra de viaje.

“Somos asistenciales que dependemos de Diresa, como de la dirección ambiental, laboratorio referencial, Diremid etc. Ha sido de conocimiento público la existencia de la resolución regional 008-2012. Se venía reclamando los incentivos laborales y hubo una recomendación de parte de un funcionario del MEF, indicando el por qué no aplicaban la resolución 008.

Entonces, recién se tuvo acceso a esa resolución donde claramente definen los incentivos para el personal de salud, administrativos y asistenciales. Pero para nosotros ha sido una sorpresa y debemos condenar por ello, el que no hayan aplicado esa resolución desde hace años.

Ahora estamos reclamando este derecho en cumplimiento estricto de la deuda acumulada desde el año 2012. Pedimos que también se considere al personal asistencial que no viene recibiendo los incentivos, como sí lo están recibiendo los compañeros administrativos.

La resolución regional debe ser en beneficio de todos los trabajadores, no se puede sesgar el derecho. Hemos venido a exigir el pago, que se cumpla para todos porque nosotros somos tan trabajadores de salud como lo son los compañeros administrativos” dijo el trabajador asistencial José Gonzales.