Así no es la cosa señor director regional de salud Percy Minaya León

Loreto no quiere a profesionales cuestionados en un sector tan vulnerable.

Ya no más experimentos con la salud de la región Loreto.

Ayer se pudo ver al nuevo gerente de recursos humanos de Diresa Dr. Jehoshua López López, caminando con los dos nuevos funcionarios (foráneos) jalados por la actual gestión del nuevo director de salud Percy Luis Minaya León (ex viceministro de salud); para ocupar cargos neurálgicos en la dirección de salud, donde dentro de poco echarán a la calle a 800 trabajadores loretanos.

Se trata del nuevo director de Logística de la Diresa, Lic. Adm. Antonio Yoel Guzmán Malásquez, y el nuevo director de administración de la Diresa CPC Vladimir Iván Sánchez Saavedra.

Ayer hubo conferencia de prensa para hablar del sector salud, el director habló de la crisis por la que atraviesa e hizo el anuncio oficial que de manera inmediata 400 trabajadores saldrían de su puesto de trabajo y 400 más, en los próximos meses. Porque no hay dinero para pagar, hay una brecha alta de deuda.

Entonces, Loreto no se explica cómo en vez de buscar entre los mejores profesionales nombrados que existen al interior del gobierno regional, haya optado por traer a dos personas de otro lado, con cuestionamientos conocidos incluso a nivel nacional.

¿Cuánto les pagará y cuánto costará la permanencia de ellos en Iquitos? Así no es la cosa señor director de salud. Esto sin duda que lastimará más la autoestima y el valor que se le debe dar al profesional loretano. Hijo de este pueblo que ahora lo acoge a usted con un sueldo, viáticos y otros beneficios, altos a fin que mejore el sector salud, pero no de esa manera, atropellando el conocimiento y el recurso humano de esta región.

En primer lugar, ha traído a un nuevo administrador Vladimir Sánchez Saavedra, involucrado en la contabilización de 8 millones de pañales en poco más de 5 horas, esto en la gestión de la ex ministra Ana Jara. Adquisición hecha por 8’240,000 pañales que apuntaban a un irregular proceso que significó al Estado un gasto de S/.6’143,700.

¿Qué se dijo de Vladimir Sánchez, ahora flamante jefe de administración del gobierno regional de Loreto?

“Sin embargo, el conteo realizado por una comisión de solo tres personas, que luego serviría a Ana Jara para firmar un cargo de entrega del lote de pañales, se efectuó en un breve lapso de tiempo: cinco horas con 28 minutos. IMPOSIBLE. En diciembre de 2013, con la nacionalista al frente del Ministerio de la Mujer, se conformó una Comisión de Inventario de Almacenes, integrada por los funcionarios Sandro Gonzales Gálvez, Vladimir Sánchez Saavedra y Víctor Vallejos Alayza, entre otros.

Según el reporte de ocurrencias del almacén ubicado en Villa El Salvador al que Correo tuvo acceso, Gonzales, Sánchez y Vallejos empezaron su tarea a las 10.30 horas y se retiraron -tras culminar su inventario de más de ocho millones de pañales- a las 16.30 horas”, se publicó. O sea, el nuevo jefe de administración, metido en la “embarrada” de los 8 millones de pañales.

¿Qué se conoce de Antonio Yoel Guzmán Malásquez? Ahora jefe de Logística de Diresa/Loreto.

Se puede visibilizar el acuerdo de consejo regional 391-2017, de Huaraz (Áncash).

Que con acuerdo regional 134-2017 del 5 de mayo 2017 el pleno del consejo acordó CONFORMAR la comisión especial para la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en la Red de SALUD Pacífico Sur. Teniendo en mano copia de la denuncia penal interpuesta contra varios funcionarios, entre ellos; el Lic. En Adm. Yoel Guzmán Malásquez, administrador de la RSPS.

Párrafos importantes de la resolución expuesta donde se involucra al funcionario traído a Loreto. Loreto no esperaba eso del nuevo director de salud, sino que contara con profesionales reconocidos de esta región. Si no hay presupuesto para 800 trabajadores, pues tampoco para traer a gente cuestionada de fuera. No hay que olvidar que el sector salud viene manejando mucho dinero de los programas Malaria 0, dengue, hepatitis B, etc. Entonces, no se puede contar con nueva gente, con antecedentes delicados en torno a las adquisiciones. O sea, ¿vamos de mal en peor señor director Percy Minaya León?

(Luz Marina Herrera L).