Asesores pedirán destitución del presidente de Petroperú por frases ofensivas a los comuneros

Declaró para este medio de comunicación el líder indígena José Fachín.

Y esto debido a que Carlos Paredes Lanatta, se expresó peyorativamente tanto en medios locales, como de alcance nacional respecto a quienes, para él, estarían rompiendo cada cierto tiempo partes del oleoducto norperuano.

Antes de dar a conocer ese próximo pedido, Fachín habló de la decisión adoptada por los grupos que impulsan la paralización de los ríos, así como de la Estación Cinco y Saramiriza.

“Ya se ha sido flexible como señal de predisposición al diálogo el liberar la zona de Nauta y Saramuro que la PCM solicitó no cerrar. Pero ahora, de no haber predisposición al diálogo por parte de ellos y actitudes como sacar un pronunciamiento irreal; se radicalizará todo. Incluso se cerrará Saramuro.

Yo fui a hacer las consultas en todas las zonas del acuerdo para dialogar en San Lorenzo, el martes 16 de julio. No fui a decir que se levantaba la paralización, no sabemos por qué la PCM emitió ese comunicado. La regla era que el equipo de técnicos tenga todo listo para el diálogo en San Lorenzo, mientras yo hacía la consulta.

Las federaciones no aceptaron levantar la medida de lucha porque no confían en el Estado. Ellos tienen doble discurso, una cosa dicen acá y otra se van a decir al centralismo. Ahora Defensoría intermediará para que el diálogo se dé en Iquitos, para que de una vez se llegue a una solución concreta, ellos ya conocen las demandas de los pueblos.

Pero el inicio del diálogo, que quede en claro, no significa que se levanta la medida de lucha. Lo que sí se desea después es ir con el ministro hasta la estación cinco para ahí levantar un acta y que todo quede correctamente y luego no digan que han malogrado los equipos, que se ha pedido tal o cual cosa. Todo está bien resguardado”, expresó Fachín Ruiz.

¿Y qué podría responder frente a los calificativos del presidente de Petroperú?

-En primer lugar, que se rectifique y en segundo lugar se pedirá su destitución porque se ha expresado muy mal de nuestros hermanos y de nuestros pueblos.