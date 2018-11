Familiares y vecinos claman justicia

Con signos de haber sido torturado, estrangulado y violado fue encontrado un menor de 11 años, debajo de una precaria vivienda, ubicada en la localidad de Islandia, distrito del Yavarí-Loreto, frontera con Brasil.

Días antes, los padres del niño habían reportado que su hijo se encontraba en calidad de desparecido, por los menos tres días, pero fue el último 28 de noviembre que encontraron los restos del menor en estado de descomposición.

Por un momento los vecinos y los progenitores creyeron que el niño pudo haberse ahogado, por eso la población empezó su búsqueda en las aguas del río Yavarí.

Sin embrago, fue la tarde del miércoles que un poblador alertó que debajo de una tienda que venden todo tipo de productos llamado “El Valle”, se encontraba el cuerpo del menor perdido.

Al dirigirse al lugar se pudo comprobar esa versión. Posteriormente, las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver. Según documento oficial, el menor tenía la boca tapada con una envoltura de galleta, para que no gritara, sangre en sus partes íntimas y moretones en diferentes partes del cuerpo. Hasta el momento dos sospechosos se encuentran en la comisaría de Islandia.

Se comenta en el pueblo que serían liberados por falta de pruebas, uno es menor de 15 años y el otro que sería el autor del crimen, es uno de la congregación Israelita que estaba huyendo en la lancha La Gran Loretana, con destino a Iquitos. El hombre fue identificado como Exon Pachiri Calloapaza

Los restos del menor fueron enterrados ayer en horas de la tarde en el cementerio de la localidad de “Benjamín Constant”, ubicado en el vecino país de Brasil, en medio del llanto y el dolor.

Los vecinos, familiares y padres del menor exigen justicia y que este acto no quede impune. Por otro lado, se supo que el presunto autor del hecho, que hasta ahora se desconoce su identidad, fue llevado hasta la comisaría de Caballo Cocha en Perú, para las diligencias conforme a ley. (C. Ampuero)