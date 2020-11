Asesinan a su padre e hijo clama por justicia

Hecho ocurrió en el distrito de Pebas



Un hombre habría sido asesinado en el distrito de Pebas, en la comunidad de Estirón. La víctima fue identificada como Roberto López Pinedo (80). El macabro hecho ocurrió el último sábado cerca de las 4 de la tarde.

El presunto autor de los hechos sería William Pérez Sandi, de aproximadamente 50 años, quién acusó a Roberto López de hacer hechicería a su hija y a su nieta.

Según los hechos que narró el hijo de la víctima, tras conocer esta situación el presunto asesino se dirigió, hasta el lugar donde trabajaba Roberto López Pinedo, el mismo, que sacaba madera para refaccionar su vivienda.

Una vez cara a cara, el presunto autor de los hechos William Pérez Sandi, agarró la escopeta y apuntó a matar a su víctima. En un momento de forcejeo, los perdigones de escopeta le traspasan la mano y al mismo tiempo impactan en el corazón. Deja herido al hombre. Aún con vida, Roberto López se arrastra por el suelo, es ahí donde el sujeto le incrusta el machete por la herida de bala, para poder terminar con el execrable crimen, luego le golpea a la altura de la nuca y consuma su vil asesinato.

Una vez consumado el hecho, el hombre agarró y arrastró a su víctima hasta una quebrada para taparlo con palos y hojarasca. El presunto asesino se encontraba en aparente estado de ebriedad y tras cometer este hecho volvió a la comunidad en donde fue capturado por los pobladores.

Todos estos hechos fueron narrados por su hijo, identificado como Pablo López Sánchez (39)

El presunto asesino fue llevado hasta la comisaría de Caballococha. Fue investigado por el Ministerio Público y se supo que el poder judicial en las próximas horas le daran libertad por no encontrar más pruebas, a pesar que hay como evidencia la escopeta y la prenda de vestir con sangre y los moradores afirman que sí es el autor de la muerte de Roberto López.

Ante esta situación su hijo Pablo López viene exigiendo justicia para que la muerte de su padre no quede impune.

