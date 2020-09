Asaltantes sufren despiste tras intentar robar a su víctima

Uno de los delincuentes quedó herido



Dos sujetos que intentaron asaltar a una señorita para arrebatarle su cartera, sufrieron un despiste y uno de ellos quedó completamente con el rostro desfigurado.

El hecho ocurrió por los cruces de las calles Yavarí con Periodistas en el distrito de Iquitos, también a plena luz del día.

Según fuentes policiales, los delincuentes encañonaron con una pistola a la mujer. Cómo se trasladaban a excesiva velocidad, el conductor del vehículo perdió el equilibrio de la moto. Ambas personas fueron a despistarse en el piso. El que iba como pasajero se llevó la peor parte.

Como no lograron su cometido, se dieron a la fuga con dirección desconocida.

La víctima presentaba una crisis nerviosa por lo que tuvo que ser atendida por las personas que estaban por el lugar.

La policía inició el plan cerco para dar con la captura de los hampones.

Ante esta situación algunos pobladores que viven por este sector, pidieron a las autoridades tomen cartas en el asunto, porque casi a diario se registran asaltos en diferentes partes de Iquitos.

“Desde que se ha terminado el estado de emergencia en Iquitos la delincuencia ha aumentado, las calles no son seguras estamos completamente desprotegidos”, sostuvo un morador de la zona.

Por otro lado se conoció que el jefe de la IV Macro Región Policial de Loreto, continúa con más intensidad los diferentes operativos en zonas críticas de la ciudad, para poner prevenir estos asaltos, que está poniendo en vilo a la población.

(C. Ampuero)