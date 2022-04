Tras realizar disparos al aire en las inmediaciones de la calle Putumayo con Manco Cápac



Todo sucedió en menos de 30 segundos. A los avezados delincuentes no les importó la presencia de niños y otras personas al momento de realizar sus fechorías.

Cerca del mediodía de ayer, por inmediaciones de las calles Putumayo con Manco Cápac, dos sujetos que se trasladaban a bordo de una motocicleta de alto cilindraje, interceptaron un motocarro en donde se encontraba una mujer.

El asaltante que iba como pasajero, sacó una pistola y apuntó a su víctima. La mujer al notar que le jalaban el bolsón en donde contenía una fuerte suma de dinero, trató de resistirse al asalto, por lo que el hampón no dudó que hacer dos disparos al aire.

Tras cometer el ilícito plena los delincuentes se dieron a la fuga con dirección desconocida. Los testigos que presenciaron el hecho optaron por ingresar a sus viviendas, incluso algunos se tiraron al suelo para no ser impactados por el proyectil de arma fuego. Se desconoce si la víctima hizo la respectiva denuncia en el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.

EL DATO

En menos de 24 horas de ayer se registraron dos asaltos a mano armada. (C. Ampuero)