Avezados delincuentes se llevaron más de 12, 000 soles

Una mujer que tiene un bar en la carretera Zungarococha, fue víctima de asalto, cuando se dirigía a bordo de su moto para realizar el pago de cajas de cerveza, en el centro de la ciudad.

Según testigos, la agraviada llevaba en su poder la suma de 12 mil soles. Cuando se trasladaba a bordo de su motocicleta en horas de la mañana, fue interceptada por dos motocarros, de donde se bajaron tres sujetos con arma de fuego, quienes tras encañonar a su víctima, le arrebataron la cartera en donde llevaba la fuerte suma de dinero.

Entre tanto, otro de los hampones, le golpeó la cabeza con La cacha de la pistola, provocándole un corte en la cabeza de donde emanaba gran cantidad de sangre.

No contentos con eso, le despojaron de su vehículo en donde se transportaba.

Los hampones huyeron con el botín, con dirección a la carretera Iquitos-Nauta, de allí emprendieron la fuga hacia el centro de la ciudad desconociéndose su paradero.

Minutos después los vecinos salieron en auxilio de la víctima, tras escuchar los gritos y el pedido de apoyo que hacía la joven mujer.

Rosa Quiroga Tuisima (50), testigo de la zona, contó que no es la primera vez que este tipo de asaltos ocurre en este tramo de la carretera Zungarococha, por lo que también exige más presencia policial, debido a que este sector se ha convertido en tierra de nadie. (C. Ampuero)