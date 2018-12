Con cuchillo en mano asaltaron a trabajadora de la ONPE, el hecho delictivo ocurrió el último sábado, cuando la víctima se encontraba con dirección a su domicilio por inmediaciones de la avenida Mariscal Cáceres, en el distrito de Iquitos, retornando de una reunión social.

Según la mujer, eran cerca de 4 sujetos que se encontraban a bordo de un motocarro, quienes le cerraron el pase. Los que iban como pasajeros le pusieron el cuchillo en el cuello y en la espalda, mientras que los demás hampones le arrebataron su cartera y posteriormente su motocicleta marca Honda, de color negro, modelo Wave. Los sujetos huyeron con dirección desconocida.

La mujer quedó con una crisis nerviosa, por lo que tuvo que ser auxiliada por las personas que pasaban por el lugar y luego fue llevada hasta su domicilio.

Sin embargo, el día de ayer tras contar a sus amigos y familiares lo que le había pasado, uno de ellos le señaló que su vehículo fue visto por la primera cuadra de la calle Elías Aguirre, que su moto habría estado en venta en dicho lugar.

Fue así que se dirigió hasta el área de Investigación de protección vehicular-AEIPROVE de la PNP, para denunciar el hecho y junto a los agentes se dirigieron hasta las inmediaciones de la plaza 28 de Julio, donde los policías procedieron a realizar las diligencias del caso.

Una vez en el lugar, la mujer insistía que una de las motocicletas que estaban ahí, era de su propiedad e incluso había discutido con el vendedor, a quien en un momento le acusó de ser uno de los presuntos autores del robo de su moto.

Cuando la policía terminó la diligencia corroboraron que la moto wave, no era de propiedad de la mujer y que el vehículo menor tenía todos los documentos en regla. La agraviada manifestó que seguirá buscando su moto y no parará hasta encontrarla.

(C. Ampuero)